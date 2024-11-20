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▲中華隊捕手吉力吉撈·鞏冠在東京巨蛋進行熱身。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.20）

在2024年WBSC 第三屆世界12強棒球賽中，中華隊強打捕手、排灣族選手吉力吉撈・鞏冠引起了大量關注。這位曾在美國小聯盟效力的選手，其名字在日本的電視轉播中被稱作「キチリキキチロウキョウカン」，但這並非其正確發音。針對此情況，台灣少數民族團體「」於11月20日發表了一封公開信，呼籲日本媒體能以正確的發音介紹這位選手的名字。這封信由「原住民族青年陣線」在臉書上寫下標題為：「致日本媒體朋友的公開信」的文中指出：「吉力吉撈・鞏冠（giljegiljaw kungkuan）」的名字在部分日本媒體中被轉換為漢字音譯，導致其排灣語的原本發音完全失真。因此團體的建議，希望媒體能尊重排灣族的文化與發音習慣，避免依漢字直接音譯。若以日語假名表示，應採用接近排灣語發音的方式，例如：個人名：giljegiljaw → ギリギラウ簡稱：giljaw → ギラウ家屋名：kungkuan → コンクアン此外，信中還特別說明了排灣族命名文化的細節：「giljegiljaw」是選手的個人名，「kungkuan」是其家族的家屋名。在正式場合，應以個人名為主，而不使用家屋名或簡稱作為稱呼。這封公開信也強調，台灣原住民族文化通過體育盛事得到關注，是一件令人欣喜的事。他們希望透過準確的名字發音，讓全球觀眾更加尊重並理解台灣原住民族的命名文化。最後，他們表達了對媒體的感謝，並期待此次盛會成為推廣原住民族文化的契機。敬愛的日本媒體您們好！我們是來自台灣的原住民族青年團體，非常開心在剛結束預賽的2024世界十二強棒球錦標賽中，台灣隊伍能夠脫穎而出，前往日本爭取更好的成績。台灣隊伍中有位備受關注的排灣族選手giljegiljaw kungkuan（ギリギラウ・コンクアン），我們也注意到在各種語言轉播之中，他的名字翻譯的問題。部分日本媒體轉播時以其排灣族名「giljegiljaw kungkuan」的中文漢字「吉力吉撈・鞏冠」（Jí lì jí lāo-Gǒng guān）為根據，以日語中的漢字發音「キチリキキチロウ・キョウカン」來讀，已大幅偏離了原本的排灣語發音。我們誠摯建議能夠盡可能的遵照排灣族名的發音來進行播報，若需要轉換拼音，也應該以原始發音來進行標註而非漢字。另外在口語稱呼部分，giljegiljaw 是他的個人名、kungkuan則是家屋名。在稱呼個人時，可以單獨稱呼個人名即可，但並不會單獨稱呼家屋名。而 giljegiljaw 在排灣族慣用的簡短稱呼為 giljaw，但為親密友人、家人之間的用法，建議不要在正式轉播使用。在此提供較為接近的片假名拼音供參考，也希望在此一世界關注的體育賽事之中，我們原住民族的選手和命名文化，能夠被更正確的認識，感激不盡！個人名 giljegiljaw （ギリギラウ）簡短稱呼 giljaw （ギラウ）家屋名 kungkuan （コンクアン）原住民族青年陣線（Indigenous Youth Front）台灣原住民族青年公共參與協會（Taiwan Indigenous Youth Public Participation Association）