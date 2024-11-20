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▲吳慷仁（右）和邵雨薇分分合合，現階段更珍惜這段感情。（圖／邵雨薇臉書）

▲▼邵雨薇演繹知名品牌全新系列內在美，氛圍十分撩人。（圖／邵雨薇臉書）

▲▼邵雨薇上圍尺寸從B升級至C，曾經透露是談戀愛的幸福肥之外，刻意增加肌肉也是原因之一。（圖／邵雨薇臉書）

41歲吳慷仁和小6歲邵雨薇多年前合作《我的禮物》、《極品絕配》兩部劇定情，不過交往1年便分手，2020年證實復合至今，吳慷仁近來破例簽約大陸經紀公司，隔天公開祝賀對岸國慶，隨後以拍戲為由缺席金鐘獎、不按往例以影帝身分頒金馬獎，引發爭議，邵雨薇選擇默默力挺。工作接不完的邵雨薇，近日分享一系列示範內衣的照片，網友一飽眼福，「超級扯！」邵雨薇第二年接下知名內衣品牌代言人，在粉專釋出熱騰騰的形象照，只見她一頭招牌黑亮髮絲散落雙肩，精緻五官浮現，接連換穿膚色、咖啡色、紫羅蘭色和淡粉色的蕾絲胸罩，搭配長線衫、OVERSIZE西裝等外搭衣，一對胸型唯美的C罩杯雙峰、I字深溝若隱若現，增添性感指數。此外，邵雨薇還營造吃葡萄、開車和插花等情境，讓畫面更加賞心悅目，配文也很詩意，「雨季，恬靜，學習獨處時光，享受片刻寧靜，我的自信，曼黛瑪璉。」大票網友一看激讚：「這也太美了」、「so sexy」、「嚇到我了」、「超級扯」、「看得心跳加速！」還有人笑說：「代言內衣，但都是男生在看！」吸引3.8萬人按讚。吳慷仁和邵雨薇2016年8月合作電視電影《我的禮物》，隔年再一起演出偶像劇《極品絕配》，之後與各自伴侶分手，接著傳出交往，不過1年後又分開，2020年2人再度被拍到私下約會，隨即承認復合，熱戀4年期間偶爾公開秀恩愛，男大女小、相差6歲的兩人，對於結婚生子採順其自然的態度。