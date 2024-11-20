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勞發署員工因遭到職場霸凌輕生亡，震驚社會。總統賴清德、行政院長卓榮泰、勞動部長何佩珊都紛紛致歉，但遭控霸凌下屬的勞發署長謝宜容卻神隱多日，今晚終於發聲明道歉，但同時也透過律師聲明駁斥近期對她的所有指控，包括她下令要求遺體「不蓋白布、不能用長官電梯」是虛構誤傳、以訛傳訛；「通靈確認死者安詳」也是轉知家屬訊息，並非謝宜容尋找相關通靈人士。謝宜容律師表示，「通靈確認死者安詳」可能是家屬方家屬方面當下體恤安撫署內同事的善良動機，謝宜容發言意在安撫同仁萬分悲痛的情緒，並沒有假借民俗迷信遮掩不幸事件的原因調查，也沒有卸責的想法。此外，針對媒體報導，謝宜容2月時就遭到前政務次長王安邦約談，隨後氣憤要調查告密者一事，謝宜容否認有任何施壓檢舉的作法。至於謝宜容遭控北分署任內發放三節禮品名單重複比例過高，且部分禮品成為首長的個人送禮，花費上百萬，謝宜容律師表示，這都是政府機關遵循採購流程，自無不法或不當之處。