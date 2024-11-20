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勞發署員工遭職場霸凌輕生亡，震驚社會，遭控霸凌員工的勞發署長謝宜容神隱多日終於在晚間道歉，但堅稱員工輕生與他的領導風格無關；且同時發出律師聲明駁斥近期外界對她的各項指控，謝宜容律師稱，新聞媒體報導內容、網路民眾透過社群平台的留言內容，恣意混淆將員工不幸輕生的原因歸咎於職場霸凌，已完全悖離事實真相，嚴重傷害謝宜容的社會名譽。律師稱，近期有不明人士以手機、簡訊方式以惡意文字騷擾、怒罵謝宜容，相關不實報導、民眾貼文，顯非妥適，也嚴重悖離新聞媒體民眾輿論共同合理監督公務部門公共利益事務的初衷，希望新聞媒體更正刪除或修正內容。律師最後強調，謝宜容非惡意動機造成下屬感受不適，謝宜容深切檢討改進，但近日新聞媒體報導內容、網友透過社群平台貼文留言內容，形成的公審效應，造成未審先判的亂象，不是真正的法治國家社會面對法律事件應有正常處例正常處置狀態