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▲世界棒球12強中華隊外野手林立，在中職交手羅戈，13打席僅有2安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

▲世界棒球12強中華隊外野手林安可，他曾對羅戈打出過全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

▲世界棒球12強中華隊外野手邱智呈在中職對羅戈5打席3安打，對戰成績不錯。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

2024年世界棒球12強賽進入超級循環賽階段，中華隊21日將在東京巨蛋首戰迎戰委內瑞拉。中華隊宣布由側投黃子鵬擔任先發，委內瑞拉則由羅戈（Yohander Mendez）出戰。羅戈本季在中職表現出色，而且根據中職投打數據，他壓制樂天打者特別有一套，反而是對統一獅的幾名中華隊選手對戰成績不佳，或許明天在打線安排上「猛獅打線」會是臨場調度奇招。羅戈曾效力於休士頓太空人，本季在中華職棒（CPBL）富邦悍將隊打球，2024年球季繳出防禦率2.16、156次三振的成績，展現頂級投球實力。羅戈最快球速能達到152公里，擅長變速球、指叉球、曲球、滑球，而且相當耐投，場均接近能投6局，中華隊將面臨一場硬仗。對中華隊來說比較不利的消息是，中華隊前兩棒陳晨威和林立，對羅戈的對戰表現都不好，前者是16打席1安打，後者是13打席2安打，他似乎在對上這兩位樂天桃猿的球員特別有一套。林立在小組賽對澳洲一戰6打數5安打，而陳晨威則是對韓國敲出滿貫砲，都是球隊很倚賴的打者。而另一名低潮的樂天打者朱育賢，對他打擊率也僅1成25。而相反的，統一獅打者本季對上羅戈似乎成績斐然，邱智呈5打席3安打，打擊率7成50；林安可8打席2安打，打擊率3成33，有1發全壘打；陳傑憲5打席2安打，打擊率4成；潘傑楷7打席3安打，打擊率6成。雖然教練團可能會參考中職聯賽的紀錄，不過應該最終還是會以目前選手的狀況做第一考量，因此明天打線調整的可能性或許不大。但重用「猛獅打線」可能會是臨場掉的一個奇招。