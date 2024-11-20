為提升服務品質，台鐵將辦理EMU3000新自強號座椅優化試坐體驗活動，並於21日起於台東站首發，優化主要針對椅背線條進行重塑，以加強腰部支撐與包覆性，座椅扶手處也將增設USB Type-A及Type-C充電插座，以提供乘客更加便利的充電服務，並開放民眾進行網路票選。
活動將分別於台東站、花蓮站、台北站、台中站、高雄站舉行，各場次辦理時間，台東場首日試坐將有新座椅揭露儀式與專人簡報。
台鐵公司表示，後續將自所有參與票選的民眾中抽出10位幸運兒可獲得紀念禮品，票選結果也將納入後續座椅優化選擇的參考。
活動地點和時間如下：
•台東站：11月21日至25日。
•花蓮站：11月28日至12月2日。
•台北站：12月5日至9日。
•台中站：12月12日至16日。
•高雄站：12月19日至23日。
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台鐵公司表示，後續將自所有參與票選的民眾中抽出10位幸運兒可獲得紀念禮品，票選結果也將納入後續座椅優化選擇的參考。
活動地點和時間如下：
•台東站：11月21日至25日。
•花蓮站：11月28日至12月2日。
•台北站：12月5日至9日。
•台中站：12月12日至16日。
•高雄站：12月19日至23日。