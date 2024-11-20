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美國AI科技巨頭輝達（Nvidia）將在當地時間20日公布最新財報，輝達的獲利狀況被視為觀察AI熱潮是否仍有動力的晴雨表，輝達財報公佈在即，華爾街傾向按兵不動，美股20日開盤後波動不大，主要指數均微幅下跌，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌56.17點或0.13％；標普500指數下跌28.46點或0.48％；那斯達克指數下跌137.39點或0.72％；費城半導體指數下跌59.27點或1.20％。根據《CNBC》報導，投資人密切關注輝達的收益數字，以尋找有關AI熱潮發展的可能線索，所有的目光都集中在AI教父輝達身上，考慮到輝達如今的市值規模以及它肩負的意義，輝達的最新財報很可能比一些重要的經濟報告還要重要。Wolfe Research的分析師賽耶克（Chris Senyek）表示，「任何負面消息或令人失望的財測，都可能推遲甚至扭轉市場向上趨勢進而造成崩盤」，輝達財報將替年底前的經濟展望與本週之後的股市走勢定下基調。由於美國聯準會主席鮑爾已暗示並不急於降息，俄羅斯和烏克蘭之間不斷加劇的地緣政治緊張局勢也令市場感到不安，輝達象徵的科技繁榮成為市場寄與厚望的潛在催化劑。嘉盛集團全球研究主管惠勒（Matt Weller）表示，市場對輝達的期望很高，這代表輝達若僅是「優於預期」都可能還不夠，需要更好更亮眼的數字來讓投資人滿意。