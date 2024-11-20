我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓籍啦啦隊「長腿女神」李雅英在台灣擁有超高人氣。（圖／李雅英IG）

▲快閃店會有各式各樣的李雅英周邊商品。（圖／ONEPICK ENT提供）

▲李雅英將在快閃店擔任「一日店長」，和粉絲們近距離互動。（圖／ONEPICK ENT提供）

韓籍啦啦隊女神李雅英（韓國名：이아영／暱稱：이아돌），將於12月9日至15日在「DJB STORE TW」開設「李雅英官方快閃店」（Lee A Young: Official POP-UP Store In Taipei），特別的是，李雅英將以「一日店長」的身份親自參與，與粉絲直接互動，並提供簽名會、預購者專屬的1對1拍立得合照，以及展示日常生活中挑戰舞蹈的機會。李雅英是以全新挑戰開啟嶄新篇章的知名啦啦隊成員，自2024年1月起，她成為台灣職業籃球隊「台啤永豐雲豹」和職業棒球隊「富邦悍將」的專屬啦啦隊員，展開積極活動。目前她在台灣活躍的啦啦隊成員中，不分國籍排名第2。同時，作為模特兒和創作者「이아돌」，李雅英參與了台灣全家便利商店、台灣啤酒、B+飲料、ELLE ACTIVE、群都建設，以及遊戲《火線傳奇》、《熱血江湖M》、《全壘衝突2：傳奇決賽》等多個廣告代言，逐步在台灣演藝圈站穩腳步。此次快閃店不僅僅是周邊商品商店，而是基於韓國K-POP周邊商品的企劃實力，帶來更具設計感和高品質的商品，向台灣粉絲傳遞「K-POP周邊商品高端實體店」的形象。購買李雅英專屬周邊商品商店的顧客，將有機會透過抽獎參與簽名會並獲得限量周邊商品，還可免費獲得紀念品。此外，現場提供免費體驗《全壘衝突2：傳奇決賽》的機會及免費兌換券等多種福利。所屬經紀公司「韓國ONEPICK ENT」的代表表示：「在準備這次李雅英周邊商品商店的過程中，我們與韓國的WR Holdings股份有限公司共同規劃商品、活動及活動安排，學到了很多。基於台灣年輕一代的全球粉絲熱情及對明星夢想的追求，我們希望透過韓國大眾文化系統，韓台企業在全球娛樂產業的交流中提升競爭力。」