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▲「詹皇」Lebron James帶領一批新陣容，打出連勝氣勢。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人新秀Dalton Knecht（左）逐漸打出身價。（圖／美聯社／達志影像）

▲JJ Redick挖掘出一套嶄新的陣容。（圖／美聯社／達志影像）

這場球最主要焦點和關注話題是湖人今年第一輪17號新秀射手Dalton Knecht單場命中9個三分，全場37分+5籃板，其中三分球12投9中，第三節命中六記三分攻下21分，不只全美真正認識Dalton Knecht這個菜鳥，全球湖人迷更瘋傳 Dalton Knecht有實力角逐年度新人。Dalton Knecht是2024年新人選秀會第一輪第17順位被湖人挑中，Dalton Knecht是高齡新秀，跟樂透區大多數19-20歲大一菜鳥完全不同，湖人儘管選秀會前想要試訓 Dalton Knecht被他拒絕，但 Dalton Knecht自己也沒想到會掉到第一輪中還沒有被挑走。湖人中前鋒Anthony Davis也說話，湖人開季14戰傷兵滿營，先發前鋒八村壘缺陣4場，替補小前鋒Cam Reddish缺陣6場，替補長人Jaxson Hayes缺陣4場，兩名主要輪換前鋒Christian Wood和Jarred Vanderbilt開季迄今尚未出賽，兩人還躺在傷兵名單。八村壘傷停，Dalton Knecht先發取得意外效果，除了防守沒有經驗，但他的速度、投籃、接球就投+創造空間能力，一點都不輸八村壘，尤其是跟老詹和AD+Austin Reaves組合超級搭。八村壘傷退，Dalton Knecht拉上先發，Cam Reddish的外線奇差漏洞和不會進攻罩門，不再是湖人痛腳，他的防守、對位和拚勁，以及201公分高規格3D身村速度，一下子成為湖人先發和輪換很重要武器。湖人現在這套先發比開季更完美、更沒有漏洞：JJ Redick是不是真如此高明神算，能預卜未來，我不知道，但他的調度和改變確實給了很多角色球員更好發揮空間，甚至救了他們，同時用來釋放老詹和AD壓力與空間。被大家罵慘的替補控球Gabe Vincent，今年場均2.9分，投籃命中率2成8，三分命中率1成9，換在其他球隊早就被丟了，那有可能上場打球。但JJ Redick還是每場用他18分鐘打防守拚防守，球隊需要Gabe Vincent輪換和防守，JJ Redick為Gabe Vincent創造存在感+信心，這是一名教練最了不起執教表現和成就。六連勝還需要更多驗證，但湖人在傷了4名鋒線主力情況下還能端出近乎完美先發陣容，除了運氣，更需要實力。