我是廣告 請繼續往下閱讀

美國前總統川普確定勝選將重返白宮後，迅速陸續公布新政府的內閣人事名單，且提名人選不乏許多讓外界跌破眼鏡的「非傳統」官員，對此，有美國學者批評川普的人事決策過於魯莽，欠缺思考不斷犯錯，恐會讓新政府上路後面臨混亂。根據《美聯社》報導，科戈德商學院院長馬奇克（David Marchick）表示，川普第一次入主白宮時花了很長的時間來任命內閣人選，而這次則行動迅速，但是同樣雜亂無章，速度快似乎只是因為欠缺思考，導致犯錯的速度也變快。儘管一些提名人選的資格和背景已經受到質疑，但川普並沒有對他的人事選擇表現出任何後悔的跡象。川普陣營強調，川普正在履行其大幅重塑華盛頓的承諾，破壞建制派過去對政壇的把控。但是《美聯社》報導指出，川普用人主要考量似乎是獎勵那些直言不諱的忠誠追隨者，並尋求持續激發他的「MAGA」支持者熱情，而被提名人的相關專業性與經驗則顯得沒那麼重要。