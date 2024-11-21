我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何品莉今年下半年參加許多國際賽，並備戰明年的世運會。（圖／何品莉提供）

▲回顧2024年，何品莉坦言這是突破與成長的一年。（圖／何品莉提供）

台灣蹼泳代表性人物何品莉，在2024年再度展現過人實力，在各大國內外賽事中屢創佳績。其中，2024年下半年，何品莉的賽程密集而多樣化。她在8月參加澳洲世界水上救生錦標賽，不僅獲得第9名，還打破全國紀錄。隨後在9月的泰國世界蹼泳世界杯中，她以精湛表現摘下100公尺和200公尺項目的兩面金牌。9月底，她代表國家隊參加法國公開水域蹼泳錦標賽，因風浪影響部分項目取消，未能取得獎牌，但依然展現對公開水域賽事的高度專注。10月，她赴義大利參加蹼泳世界杯，斬獲一面銀牌。雖然賽事壓力大且需自費，並緊接10月底的全民運，她仍選擇參賽，累積了豐富的國際賽經驗。在全民運中，何品莉展現全面實力，不僅在蹼泳項目表現卓越，在救生項目中更以極大差距奪金。密集的賽事結束後，何品莉自10月底開始進行身心調整。透過物理治療、重量訓練及心理沉澱，她讓狀態回歸最佳。2025年的重點目標是8月的成都世運會，這場比賽是明年最重要的挑戰。她計劃持續參加多場世界盃賽事以累積積分與經驗，同時也針對特定項目進行專項訓練，力求突破。談到競技上的進步，何品莉特別提到2022年進行的近視雷射手術為她帶來的改變。過去因隱形眼鏡的不適或視野受限，回顧2024年，何品莉坦言這是突破與成長的一年，從全民運的9金1銀表現到國際賽事的積分累積，都讓她對未來充滿信心。