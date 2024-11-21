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▲漢來日月行館館內如同湖畔美術館，收藏包括國際當代藝術家草間彌生Yayoi Kusama的南瓜藝術品。（圖／記者葉盛耀攝）

▲漢來日月行館的客房就看到日月潭景色，且還設有面對湖景的專屬陽台與溫泉池。(圖／記者葉盛耀攝)

▲漢來日月行館的每個客房，都可以看到此等如仙境般的日月潭美景。（圖／記者葉盛耀攝）

▲漢來日月行館內中餐廳為「日月軒」，運用在地新鮮食材詮釋經典粵菜套餐。（圖／記者葉盛耀攝）

▲四季餐廳的晚餐採用精緻的Fine Dining形式，主菜選擇包括日本A5和牛與澳洲龍蝦。（圖／記者葉盛耀攝）

▲自助餐檯上還有壽司、生魚片、鮑魚等多樣高檔海鮮。（圖／記者葉盛耀攝）

▲四季餐廳的甜點也相當精緻，等於是星級飯店點心房外賣的單點等級。（圖／記者葉盛耀攝）

▲入住漢來日月行館，早餐先來杯溫熱雞湯是標配。（圖／記者葉盛耀攝）

▲漢來日月行館的早餐，吃得到美國肋眼牛排，且可無限量加點。（圖／記者葉盛耀攝）

▲漢來日月行館的早餐還有河龍蝦蛋捲，相當奢華。（圖／記者葉盛耀攝）

▲一早就可以享有氣泡酒喝到飽，也含在漢來日月行館「一泊二食」專案裡頭。（圖／記者葉盛耀攝）

▲漢來日月行館一樓茶苑提供的，是從全台各地搜羅的當地知名小食。（圖／記者葉盛耀攝）

今年全台最受富豪菁英期待的全新頂級度假酒店「漢來日月行館」已正式開賣，號稱斥資15億全面改裝飯店空間，93間精緻客房與套房都能看到日月潭景，一推出就喊出「一泊二食」要價2萬8000元+15%，等於是3萬2200元，創下全台最貴高檔度假飯店售價，《NOWnews今日新聞》開箱「二食」指的早餐與午餐菜色，且竟然還有隱藏版「第三食」，即宵夜場集結全台名店點心，直接免費送。漢來日月行館已於11月正式試營運，原址為皇太子裕仁行宮，後成為先總統蔣中正先生最愛行館。新生的漢來日月行館由多位知名設計大師操刀，飯店以地上12層、地下3層設計。館內更如同湖畔美術館，收藏包含國際當代藝術家草間彌生(Yayoi Kusama)的南瓜(中國信託商業銀行藏)、現代雕塑大師朱銘及書畫大師張大千與齊白石等。一開幕直接推出「一泊二食」專案，要價2萬8000元+15%，等於是3萬2200元。其中的「一泊」，即是入住漢來日月行館的每間客房，都可看到日月潭景色，且還設有面對湖景的專屬陽台與溫泉池，房型面積從15至108坪不等。而「二食」，就是包含全自助式吃到飽的早餐與半自助式的晚餐。以往，漢來飯店事業體所開設的飯店裡的餐廳，幾乎都由同集團的「漢來美食」操刀，旗下囊括漢來海港自助餐廳、島語自助餐廳與漢來名人坊等知名餐飲品牌。但是漢來日月行館此次不由漢來美食管轄，僅讓師傅們雙方交流，以求獨立打造出多層次的頂級餐飲體驗。像是飯店2樓的兩間餐廳，每人餐價皆為晚餐3980元+10%，不僅能嚐美食，更能藉由大面落地窗看到日月潭美景。中餐廳為「日月軒」，運用在地新鮮食材詮釋經典粵菜套餐，搭配甄選茶品與佳釀，餐後更驚喜呈上精緻法式甜點，餐廳也設有獨立圓桌包廂。此次《NOWnews》記者實際開箱採Semi-Buffet（半自助式）方式的「四季餐廳」，晚餐則採用半自助式且標榜精緻Fine Dining形式，主菜選擇包括日本A5和牛與澳洲龍蝦，佐以豐富的海鮮吧和桌邊烹調。自助餐檯上，還有豐富的新鮮生菜、握壽司、鮑魚、義式米型麵、烤豬肋排，並有外型甜美、可以直接單獨外賣販售的多款甜點與自製義式冰淇淋（gelato）。最吸引人的是，氣泡酒與白酒也是無限量喝到飽。早餐最是令人驚艷，定價每人要1680元+10%，一入座就有專人奉上一小杯暖身養生雞湯，主菜選擇相當多，包含河龍蝦歐姆蛋、美國肋眼心牛排等高級料理，中式主食則有鮑魚粥、清燉牛肉麵、台南擔仔麵、鵝肉麵等，通通可無限量續加，餐檯上的氣泡酒、現打果汁與港式點心、精緻麵包等，通通都可吃到飽。特別引人注目的是位於1樓的茶屋，融合自然庭園美景與地道風味。茶屋不僅供應特色茶飲，每月還精選搜羅了全台知名小吃，打造「零距離直送」的在地美食饗宴，像這一季就有高雄「五十年杏仁茶」，是知名歌手黃小琥的姊姊開設，還有新竹石家魚丸、苗栗阿美姐蔥肉包，並將每個月更換宵夜菜單。房客在入住的時間並且是茶屋營業時間內，包含宵夜時段，都能來此免費品嚐點心。