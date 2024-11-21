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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭分署長謝宜容長期霸凌，日前輕生引發輿論譁然。謝宜容昨日為情緒控管不佳等行為道歉，但強調身故事件與她領導風格無關。對此，台北市議員游淑慧直呼，自己之前就預言勞動部的那份行政調查報告，將成為謝宜容的護身符，現在果然讓人感覺是假道歉、真辯解。游淑慧提及，謝宜容發表了三點道歉聲明，口口聲聲說道歉，但其實每一點都只是想「再次強調」勞動部之前那份為其卸責的行政調查。讓人感覺是假道歉、真辯解。游淑慧說，自己之前就預言勞動部的那份行政調查報告，將成為謝宜容的護身符。她馬上就用上了之前勞動部先是組了一個調查小組、做了一個行政調查報告，內容簡單來說就是指吳員輕生是與他的工作有關，但與謝宜容無關。游淑慧續指，等到這份報告出爐後，引起各界忿怒批評後，勞動部長才改口從調職、再變停職，最後卓榮泰又震怒下令變兩大過重懲。可見卓榮泰的震怒和重視不是因為公務員的輕生，而是因為他自己被罵慘，而他的震怒和重視也來的太晚。「卓榮泰憑什麼重懲謝宜容？」游淑慧指出，官方調查報告並不認為謝與吳員輕生有關，只建議調離現職。勞動部的行政調查報告早給了謝一個後門。現在，謝宜容也拿著勞動部之前這份調查報告來說嘴，甚至即便卓懲處她，她未來也能以此申請救濟。游淑慧說，所以，如果卓榮泰也無法接受這份行政調查報告，應該要宣布也究責這份調查報告的調查過程，並且下令重組調查小組並重為行政調查。大家想想，在失去一條人命、民代揭露、媒體報導、事情鬧大後，勞動部居然還是敢做出這種荒腔走板的行政調查報告。那麼勞動部的官僚問題，顯然已是結構性的沉疴痼疾。