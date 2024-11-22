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▲夏于喬以《小雁與吳愛麗》入圍影后，在劇中飾演殺父入獄回歸家鄉的更生人。（圖／牽猴子電影粉絲俱樂部 YouTube）

▲張艾嘉在《女兒的女兒》中讓觀眾省思親子議題，也將家庭角色衝突的一面凸顯到位。（圖／TGHFF YouTube）

▲鍾雪瑩首次飾演聽障人士，出演《看我今天怎麼說》就將肢體動作和聲音模仿的淋漓盡致。（圖／One Cool Film YouTube）

▲吳君如在《我談的那場戀愛》角逐影后，在劇中飾演一位遭到網路戀愛詐騙還暈船的熟齡醫師。（圖／甲上娛樂 YouTube）

▲同性戀議題電影《從今以後》，由區嘉雯飾演女主角，探討了香港的同婚法案，區嘉雯也在劇中將痛失愛人的悲情完美展現。（圖／GoldenSceneHK YouTube）

第61屆金馬獎頒獎典禮，23日將在台北流行音樂中心登場，這次入圍「最佳女主角獎」的5名女星，分別是張艾嘉、吳君如、鍾雪瑩、區嘉雯，以及夏于喬，她們這次爭奪影后可說是不分軒輊，演技都非常高超，其中夏于喬在《小雁與吳愛麗》中飾演因遭遇家暴而對父親痛下殺手的鄉下女子，將情緒的刻畫表露無遺，被視為是最具有冠軍相的人選。由夏于喬、楊貴媚、曾國城一同主演的《小雁與吳愛麗》，是今年10月份熱騰騰出爐的新電影，劇情描述小雁（夏于喬 飾）因為和母親吳愛麗（楊貴媚 飾）兩人遭遇生父家暴，而選擇對父親痛下毒手，最終被判刑8年，出獄後的小雁回到家鄉，卻發現母親交了黑道男友仁哥（曾國城 飾），讓小雁難以接受。值得一提的是，該部電影的導演林書宇，正是夏于喬的丈夫，整篇故事看似沉重，卻有著深不見底的意涵，包括家暴、情緒勒索、原生家庭的枷鎖，還有更生人的自我重建。其中小雁服刑結束回歸家鄉，沒想到又看見母親陷入另一段「不健康的關係」，也暗示著悲劇將不斷重演，讓不少觀眾看完都直呼後勁太強，讓人無法自拔。11月22日才上映的《女兒的女兒》，由知名導演侯孝賢執導，請到張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒主演，電影以媽媽與女兒兩種身分的角色衝突，帶出親子議題，劇情圍繞在一名60歲的母親金艾霞（張艾嘉 飾）的女兒范祖兒（劉奕兒 飾）因在美國因車禍離世，而當時范祖兒正在美國進行冷凍胚胎，因此金艾霞決定前往美國拿走胚胎，但卻碰到另一個被她遺棄的女兒Emma（林嘉欣 飾），兩人隨即爆發衝突。該部電影除了入圍多個金馬獎項外，更入選了2024年多倫多影展的競賽單元「平台」，將爭奪平台獎殊榮，可說是台灣之光。而電影光是從劇本發想到上映，前前後後就花了6年左右的時間，而張艾嘉這次被夾在母親與女兒的角色衝突中，細膩的情感表達敲擊著每位觀影者的心房，同時也帶給影迷最深刻的一堂親子溝通課。來自香港的實力派演員鍾雪瑩，今年以新片《看我今天怎麼說》角逐影后寶座，劇情講述素恩（鍾雪瑩 飾）和Alan（游學修 飾）兩人都是聽障人士，為此他們戴上人工耳蝸成為宣傳大使，苦練口語只為了融入社會；但同為聽障人士的子信（吳祉昊 飾），卻始終以打手語為傲，樂觀沉浸在無聲世界，現實的枷鎖，也考驗著三人的情誼。《看我今天怎麼說》是黃修平導演睽違3年推出的新作，對於作品，他希望能向外界傳遞謙卑的訊息，以謙卑的心看聾人的世界，而這份謙卑來自於尊重，但尊重並不等同於刻意的憐憫，而是以平等的心看待他們，看見自己一直自以為是的觀念和偏見。香港喜劇天后吳君如，睽違21年再度踏進金馬殿堂，以《我談的那場戀愛》問鼎金馬影后，電影將時下最常見的「網路戀愛詐騙」搬上大銀幕，多金喪偶的熟女醫生余笑琴（吳君如 飾），遇上詐騙集團小菜鳥李偉祖（張天賦 飾）所偽裝的中年喪妻的法籍石油工程師，沒想到余笑琴還沒見面就暈船，還被詐走鉅款，而李偉祖也在自己刻意製造的浪漫中漸漸投入真感情。事實上，在眾多詐騙案中，大概只有網戀詐騙案的受害者在被騙的過程中是快樂的，有些人甚至在案件結束過後都不願清醒，而這一場虛實交錯的機智浪漫騙局，透過情騙受害者的主觀視角，以不帶批判的成分來反思愛情中孰真孰假的意義，也讓觀眾一邊有看甜甜戀愛劇的甜蜜感，又忍不住跳脫來省思，建構兩人相愛的起點「如果一開始就是錯誤的」，是否還有盲目下去的必要。電影《從今以後》，以同性戀議題作為發想，描述Angie（區嘉雯 飾）與Pat（李琳琳 飾）是同居超過40年的女同性戀人，但Pat某天卻突然在睡夢中猝死，對此Angie悲痛處理Pat的後事，卻與Pat的其他家屬漸漸出現分歧。電影以女同性戀的情感，延伸探討至同性婚姻的權益議題，利害關係背後透見冰寒人心，而Angie最終也要做出自己的決定。該部電影這次入圍金馬獎4項大獎，楊曜愷與區嘉雯分別入圍了「最佳導演獎」和「最佳女主角獎」，更獲得「最佳劇情片」和「最佳剪輯」提名。事實上，該部電影除了區嘉雯超群的演技外，更細膩道出了兩位年過6旬的老戀人相守逾40年，幾乎全家人都接受了Angie的存在，但由於香港並未通過同性婚姻法案，因此也讓財產分割難以標出明確界限，更是Angie心中最難以釋懷的痛苦。