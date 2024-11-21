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投資人憂心俄烏戰爭可能升級的同時，科技巨擘輝達（Nvidia）財報公布之前，市場也保持謹慎，美股週三（20日）收盤互有漲跌，主要指數大多收黑。道瓊工業指數先跌後回升，至收市漲139點，那斯達克指數下跌。其中輝達跌0.76%，收報145.89美元。市場的所有目光都集中在這個人工智慧（AI）寵兒輝達的身上。有鑒於輝達的市值高達3.6兆美元，其業績可能比一些關鍵經濟報告更具意義，並為本週剩餘時間的市場奠定基調。輝達在公布財報前，股價下跌0.76%至每股145.89美元。投資者關注有關人工智慧晶片Blackwell需求的相關訊息。輝達週三盤後公布截至10月27日的財報，營收達350.8億美元，調整後每股盈餘達0.81美元，預計本季銷售額約為375億美元。這僅僅略高於華爾街預期370億美元。輝達在盤後一度跌超5%，後跌幅收窄至2%左右。輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）在聲明中表示，Blackwell生產出貨量計劃於本季開始，並將於明年增加。他強調，Hopper和Blackwell系統都存在一定的供應限制，預計2026財年的數個季度，Blackwell需求將大於供應。截至週二，輝達股價今年已成長近兩倍，因此也面臨越來越大的壓力，需要證明自己能夠繼續超越分析師原本就很高的預期。巴克萊銀行策略師表示，期權市場交易表明，輝達即將發佈的盈利報告是2024年剩下的最受期待的事件，甚至比美國聯準會（Fed）即將召開的利率會議更受期待。美國大型零售商達吉特（Target）領跌，股價下跌20.6%。在達吉特對假日旺季做出悲觀看法後，其市值下跌逾五分之一。該公司報告稱，最新季度利潤和收入低於分析師預期。該零售商對即將到來的假日季利潤的預測也低於分析師的預期。達吉特的表現與競爭對手沃爾瑪形成鮮明對比。，沃爾瑪週二報告了又一個輝煌的季度銷售業績，並對假日季發佈了樂觀的預測。美國消費者的狀況尤其受到關注，因為如果美國經濟要繼續避免衰退，消費者就需要繼續消費。消費者正在應對整個經濟的高價格和仍然居高不下的利率。聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）週三稱通膨進程已經「停滯」。鮑曼表示，「我認為，我們的任務中價格穩定方面的風險更大，尤其是在勞動力市場仍接近充分就業的情況下，但我們也有可能看到勞動力市場狀況惡化。」最近數據顯示，聯準會已經接近其2%的通膨目標，儘管10月份全項目消費者價格指數小幅上漲，且核心通膨率自8月份以來確實一直保持穩定在3.3%左右。比特幣再創歷史新高，一系列的發展態勢顯示出川普領導下的美國數位資產產業的深入發展。隨著比特幣逼近9.5萬美元新天價，加密貨幣股票小幅走高，MicroStrategy和MARA Holdings分別上漲10.64%和13.97%。道瓊工業指數上揚139.53點或0.32%，收報43408.47點。標普500指數平盤，收在5917.11點。那斯達克指數下跌21.33點或0.11%，收18966.14點。費城半導體指數下滑34.91點或0.71%，收4884.25點