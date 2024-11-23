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▲《從今以後》先斬獲柏林影展泰迪熊獎最佳劇情片。（圖／金馬執委會提供）

▲楊曜愷長年關注同志議題，征戰過鹿特丹、柏林、釜山等國際影展。（圖／金馬執委會提供）

▲《默視錄》獲得本屆金馬獎6項獎項提名。（圖／金馬執委會提供）

▲新加坡導演楊修華以《幻土》拿下第56屆金馬獎最佳原著劇本獎。（圖／金馬執委會提供）

▲《鬼才之道》為今年金馬獎入圍大贏家，總共獲得11項提名，相當風光。（圖／金馬執委會提供）

▲《返校》台灣導演徐漢強睽違5年交出第二部長片《鬼才之道》。（圖／金馬執委會提供）

▲《一部未完成的電影》以偽紀錄片的形式講述武漢疫情，由於題材敏感，無法在大陸公開上映。（圖／金馬執委會提供）

▲大陸導演婁燁是國際三大影展、金馬獎常客。（圖／金馬執委會提供）

▲《漂亮朋友》以幽默角度講述同性之情。（圖／金馬執委會提供）

▲大陸導演耿軍曾經以《輕鬆+愉快》入圍金馬獎最佳劇情片、導演等4項獎項。（圖／金馬執委會提供）

第61屆金馬獎頒獎典禮將於今（23）日在台北流行音樂中心登場，今年角逐最佳劇情片的5部作品恰好都入圍最佳導演項目，分別為楊曜愷編導、探討熟齡女同志權益的港片《從今以後》；楊修華編導、描述隱私被監控招致悲劇的新加坡片《默視錄》；徐漢強編導、建構鬼魂界相互較勁才能的奇幻國片《鬼才之道》；婁燁編導、以疫情導致電影停拍的戲中戲陸片《一部未完成的電影》，以及耿軍編導、藉男女同性戀議題諷諭政治的陸片《漂亮朋友》。所謂親人，重的是情分還是名分？本片敘述一對同居40多年的女同性戀人Angie與Pat，原本和對方家人相處融洽，某天Pat在睡夢中猝死，Angie處理Pat後事時，與Pat親友意見相左，和諧的關係漸漸因為立場分歧而瓦解，在利害關係面前人性盡顯，Angie最後勢必要做出自己的決定。香港導演楊曜愷繼以中年男同志題材的《叔．叔》入圍金馬獎，再次憑大齡女同志面臨現實遺囑困境的切角，持續關注LGBTQ+族群在香港的權利。本片描述一對年輕夫妻在女兒於公園離奇失蹤後，陸續收到神祕的偷窺者寄來的偷拍光碟，原來他們的私人活動、親密時刻被全面監控，一家人不得不在門口裝上監視器反制，卻讓自己的生活暴露得更加赤裸，隨著窺視者的身分逐步揭曉，兩方家庭也開始崩塌，每位家人迎來屬於自己的真相。新加坡導演楊修華5年前以《幻土》奪下金馬獎最佳原著劇本獎，這次新作被威尼斯影展選為正式競賽片，他以多重影像媒材交叉辯證「看」與「被看」並揭開血淋淋的人性。原來一個人的才華要做鬼才知道？本片敘述一名菜鳥新鬼「同學」死得平庸，到陰間後不得不接受厲鬼經紀人Makoto邀請，與過氣女鬼天后凱薩琳學習嚇活人的才藝，同時讓沒落的都市傳說「旺來大飯店」重現猛鬼傳奇、東山再起。台灣導演徐漢強2019年以首部長片《返校》抱走金馬獎最佳新導演、改編劇本等5座獎項，此次打磨5年端出另類奇幻喜劇，如同片名，他的天馬行空讓新作一口氣橫掃11項提名，成為本屆入圍大贏家，體現屬於自己的「鬼才之道」。本片描寫某電影劇組2020年初在武漢附近重聚，打算復拍一部10年前沒有完成的影片，未料，遇上新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，各地進入封城狀態，導演曉睿必須決定是否再次宣布停拍，而一些幸運的演員、工作人員在酒店遭封鎖前離開，部分被迫留下的人被困在房間，只能靠手機對外聯繫，主演江誠和北京的妻子與剛滿月的寶寶互相陪伴，共同度過最艱難的日子。大陸獨立導演婁燁為坎城、柏林、威尼斯等國際影展常客，《推拿》拿過金馬獎最佳劇情片等6項大獎，本片因為題材敏感，一如預料再度被大陸官方禁演。劇情敘述男子張志勇、剛被理髮師男友分手的徐剛在邊陲小城邂逅，兩人選擇中年出櫃，然而，雙方的親密關係又不小心過了火，另一對女同性戀人為完成成家的心願，向該理髮師借精生子，卻在「控制」和「被控制」之間，差點把信任玩出了底線。大陸導演耿軍2017年憑《輕鬆+愉快》獲頒日舞影展評審團特別視野獎，並提名金馬獎最佳劇情片、導演等4項獎項，本片用詼諧手法講述同性之愛，同時諷刺當前政局。