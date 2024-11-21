勞動部勞發署北基宜花金馬分署長謝宜容涉職場霸凌，消息引爆社會討論，相關的學經歷甚至家庭背景都被起底，有媒體指稱謝宜容的老家是雲林在地傳統產業，結果導致知名醬油廠「御鼎興」遭波及被網友出征，讓業者不堪其擾，強調「謝宜容和我們家完全沒有任何血緣與親戚關係，希望大家不要再輕易發表未經證實的內容。」
位於雲林的「御鼎興醬油廠」以柴燒手工釀造醬油聞名，目前已是第三代經營，第三代的經營者為謝宜澂、謝宜哲兄弟，結果沒想到最近因為勞動部勞發署北基宜花金馬分署長謝宜容涉職場霸凌，加上有媒體指稱謝宜容的老家是雲林在地傳統產業，兩兄弟經營的「御鼎興醬油廠」立刻成為網友圍攻的對象。
隨著網友出征Google評價留下一顆星負評，業者也在臉書專頁曬出全家福表示，「今天下午開始有勞動部相關誤會的留言湧入，甚至有記者來到我們工廠詢問勞動部霸凌員工的新聞，但在此要特別澄清，御鼎興謝家只有二位男丁，我們不認識勞動部的長官，也跟新聞提到北分局長謝宜容亦不認識，很遺憾在台灣發生職場霸凌的事件，我們會一起關注這個社會事件，但也請大家等待最新的調查。」
「御鼎興醬油廠」被謝宜容波及！小兒子謝宜哲深夜發聲
而除了御鼎興醬油廠臉書粉專發出全家福澄清外，御鼎興醬油廠小兒子謝宜哲在深夜也在臉書抒發心情，表示「大眾在沒有查證的情況下，憑藉媒體說傳聞謝宜容娘家是雲林傳統產業，再加上我跟我哥姓名跟她差一字，就斷定我們是事件主角的家人，遭受無端的非議，造成了御鼎興名譽嚴重的影響，在此聲明，我們與謝宜容無任何血緣或親戚關係。」
謝宜哲無奈的說「除了有媒體登門拜訪、民眾未經查證就到粉絲專頁問候，最麻煩的是，御鼎興Google評論被大量灌進一星評論，而這些留言很可能對御鼎興造成長久的影響與誤解，就算未來闢謠，這些留言很可能還是存在在御鼎興的評論裡頭。」
謝宜哲強調：「有時候真的很難過的是，御鼎興的蔭油事業由阿公創立、爸爸承接，再由我們第三代負責創新，身為傳統手工製作的蔭油工廠，在爸爸的年代為了活下去，為了挺過產業削價的競爭，我們把蔭油變成副業，中間歷經了9次搬家苦撐25年，因為食安問題我們才慢慢受到關注。」
「我們花了65年的時間好不容易建立的品牌，真的很難想像一個跟我們無關的錯誤資訊，造成我們目前聲譽無以復加的影響，真心希望台灣的社會大眾對於假資訊可以進行查證，然後不要輕易地發表自己未經查證的內容。」而在謝宜哲發聲之後，網友也連夜到御鼎興Google評論幫忙補上五顆星評價，紛紛力挺，也呼籲社會大眾不要對沒確定的消息加以揣測，甚至是造成別人困擾！
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隨著網友出征Google評價留下一顆星負評，業者也在臉書專頁曬出全家福表示，「今天下午開始有勞動部相關誤會的留言湧入，甚至有記者來到我們工廠詢問勞動部霸凌員工的新聞，但在此要特別澄清，御鼎興謝家只有二位男丁，我們不認識勞動部的長官，也跟新聞提到北分局長謝宜容亦不認識，很遺憾在台灣發生職場霸凌的事件，我們會一起關注這個社會事件，但也請大家等待最新的調查。」
「御鼎興醬油廠」被謝宜容波及！小兒子謝宜哲深夜發聲
而除了御鼎興醬油廠臉書粉專發出全家福澄清外，御鼎興醬油廠小兒子謝宜哲在深夜也在臉書抒發心情，表示「大眾在沒有查證的情況下，憑藉媒體說傳聞謝宜容娘家是雲林傳統產業，再加上我跟我哥姓名跟她差一字，就斷定我們是事件主角的家人，遭受無端的非議，造成了御鼎興名譽嚴重的影響，在此聲明，我們與謝宜容無任何血緣或親戚關係。」
謝宜哲無奈的說「除了有媒體登門拜訪、民眾未經查證就到粉絲專頁問候，最麻煩的是，御鼎興Google評論被大量灌進一星評論，而這些留言很可能對御鼎興造成長久的影響與誤解，就算未來闢謠，這些留言很可能還是存在在御鼎興的評論裡頭。」
謝宜哲強調：「有時候真的很難過的是，御鼎興的蔭油事業由阿公創立、爸爸承接，再由我們第三代負責創新，身為傳統手工製作的蔭油工廠，在爸爸的年代為了活下去，為了挺過產業削價的競爭，我們把蔭油變成副業，中間歷經了9次搬家苦撐25年，因為食安問題我們才慢慢受到關注。」
「我們花了65年的時間好不容易建立的品牌，真的很難想像一個跟我們無關的錯誤資訊，造成我們目前聲譽無以復加的影響，真心希望台灣的社會大眾對於假資訊可以進行查證，然後不要輕易地發表自己未經查證的內容。」而在謝宜哲發聲之後，網友也連夜到御鼎興Google評論幫忙補上五顆星評價，紛紛力挺，也呼籲社會大眾不要對沒確定的消息加以揣測，甚至是造成別人困擾！