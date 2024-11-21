我是廣告 請繼續往下閱讀

▲位於雲林的「御鼎興醬油廠」被網友誤認為是謝宜容娘家，業者發出全家福澄清，家中只有2個兒子，和謝宜容不相識更不是親人。（圖/御鼎興醬油粉專）

▲勞動部勞發署北基宜花金馬分署長謝宜容涉職場霸凌，波及雲林在地經營多年醬油廠，有不理性的網友誤信錯誤資訊，留下一星負評。（圖/Google評價）

勞動部勞發署北基宜花金馬分署長謝宜容涉職場霸凌，消息引爆社會討論，相關的學經歷甚至家庭背景都被起底，有媒體指稱謝宜容的老家是雲林在地傳統產業，位於雲林的「御鼎興醬油廠」以柴燒手工釀造醬油聞名，目前已是第三代經營，，結果沒想到最近因為勞動部勞發署北基宜花金馬分署長謝宜容涉職場霸凌，隨著網友出征Google評價留下一顆星負評，業者也在臉書專頁曬出全家福表示，「今天下午開始有勞動部相關誤會的留言湧入，甚至有記者來到我們工廠詢問勞動部霸凌員工的新聞，但在此要特別澄清，而除了御鼎興醬油廠臉書粉專發出全家福澄清外，御鼎興醬油廠小兒子謝宜哲在深夜也在臉書抒發心情，表示謝宜哲無奈的說「除了有媒體登門拜訪、民眾未經查證就到粉絲專頁問候，謝宜哲強調：「有時候真的很難過的是，御鼎興的蔭油事業由阿公創立、爸爸承接，再由我們第三代負責創新，身為傳統手工製作的蔭油工廠，在爸爸的年代為了活下去，為了挺過產業削價的競爭，我們把蔭油變成副業，中間歷經了9次搬家苦撐25年，因為食安問題我們才慢慢受到關注。」而在謝宜哲發聲之後，網友也連夜到御鼎興Google評論幫忙補上五顆星評價，紛紛力挺，也呼籲社會大眾不要對沒確定的消息加以揣測，甚至是造成別人困擾！