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在美國總統當選人川普勝選之後，加密貨幣行情暴漲，比特幣的價格更是一路攀升。在川普團隊傳出考慮增設白宮首個加密貨幣職位的同時，比特幣週三（20日）時出現逼近9.5萬美元新天價。川普在競選期間，曾經表示支持加密貨幣，並承諾勝選將會帶來更寬鬆的監管環境，從而提振整個加密貨幣產業。自川普在11月5日美國總統大選勝出以來，比特幣已經飆漲超過40%。《彭博社》引述知情人士消息報導，川普團隊正與數位資產業界討論，考慮在白宮設立與加密政策有關的官職。目前正在審查該職位的候選人，如果落實，這將是白宮有史以來首個負責加密貨幣的職位，也凸顯這個新興行業對新政府的影響力。知情人士指出，目前尚不清楚是否設立一個白宮高級職位或是所謂的「加密貨幣總管」。加密貨幣行業的提倡者正在推動設立此一職位，以建立與川普的直接溝通管道。本週已經與數名加密貨幣行業高層舉行多次磋商。美國加密貨幣交易所Coinbase和美國幣安前高管、同時也是美國證交會主席潛在候選人布魯克斯（Brian Brooks）已在19日時會見川普，Coinbase執行長Brian Armstrong也於本週與川普會面。比特幣今年價格已上漲一倍以上。在觸及歷史最高點 94831.97 美元後，截稿前，台北時間週四（21日）上午7時16分，暫報94177.13美元，漲幅達2.53%。