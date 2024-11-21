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▲Dua Lipa昨晚演唱會結束後，今日凌晨也上傳貼文喊道「我愛台北」。（圖／Dua Lipa IG）

英國流行樂天后Dua Lipa（杜娃黎波）昨（20）日晚間來台開唱，在桃園棒球場舉行世界巡迴演唱會《Radical Optimism Tour》，睽違6年再度抵台，吸引超過2萬粉絲到場朝聖。Dua Lipa在現場也是情緒高昂，不停狂喊：「台北太棒了」、「台北你們好嗎？」就連IG發文也都寫道：「I ❤️ TAIPEI」，讓台灣粉絲笑翻，留言直呼：「小姐完全不知道自己在桃園哈哈哈哈」。Dua Lipa昨日在桃園開唱，一開場就熱情跟大家打招呼，興奮高喊：「台北你們好嗎？」她表示距離自己上次來台已經有陣子了，全場粉絲也給予她熱情的掌聲和歡呼，Dua Lipa 100分鐘唱好唱滿，火力全開帶來超過21首歌曲，搭配華麗性感服飾，在舞台上秀出名模般的完美好身材，帶給觀眾聽覺、視覺饗宴。美中不足的是昨晚演唱會現場飄雨，不過還是澆不滅Dua Lipa和粉絲的熱情，來到安可尾聲時，Dua Lipa更開心地說：「台北！你們超有活力的，謝謝你們在雨中跟我跳舞」，她也提醒粉絲，不管是遇到下雨天還是颳風，心情好或不好的時候都要記得微笑。演唱會結束後，Dua Lipa也在今日凌晨於IG發文，曬出多張美照寫道：「I ❤️ TAIPEI」，為這次台灣行畫下句點。粉絲看了也紛紛朝聖留言，「謝謝你隔了6年再來台灣演出」、「女王去了我出生的國家」、「這個造型太完美了」、「她看起來完全不會累」。還有粉絲笑翻地說：「小姐完全不知道自己在桃園哈哈哈」，該留言吸引3百多人按讚，也引起討論，「之前在桃園看其他外國歌手也是講台北」、「一直喊台配（Taipei），嫁過來吧」、「部分國外歌手應該是官方不給說吧，而且衣服也是印Taipei」。