中央氣象署針對台北、新北、基隆、宜蘭發布「大雨、豪雨特報」，東北季風持續影響，一波波水氣移入台灣，今（21）日基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生，宜蘭地區及臺北市山區有局部大雨發生的機率，適逢上班時間，民眾務必攜帶雨具和保暖衣物出門，北台灣全天濕冷，斷斷續續的雨勢將會一路下到晚上。
⚠️大雨、豪雨特報
📍豪雨：基隆北海岸
📍大雨：臺北市山區、新北市、宜蘭縣
氣象署預報指出，今（21）日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；華南水氣東移，桃園以北及東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區有局部短暫雨，中部地區、南部山區及金門、馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲。
下週三（27日）起下週五（29日），入秋以來最強的冷空氣南下，各地天氣明顯轉涼、轉冷，此波冷空氣強度不確定性大，請留意氣象署最新的天氣預報；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其它地區為多雲。
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📍豪雨：基隆北海岸
📍大雨：臺北市山區、新北市、宜蘭縣
氣象署預報指出，今（21）日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；華南水氣東移，桃園以北及東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區有局部短暫雨，中部地區、南部山區及金門、馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲。
下週三（27日）起下週五（29日），入秋以來最強的冷空氣南下，各地天氣明顯轉涼、轉冷，此波冷空氣強度不確定性大，請留意氣象署最新的天氣預報；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其它地區為多雲。