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▲李安一直是台灣之光，還曾兩度拿下奧斯卡最佳導演獎。（圖／資料照）

▲49歲的林志玲定居日本，這次也特地出席在東京舉辦的酒會，到場恭賀李安獲獎。（圖／林志玲臉書）

▲李安致詞時也提到日本名導是枝裕和（如圖），兩人都是非常有才情的國際大導演。（圖／美聯社／達志影像）

台灣名導李安19日拿下有日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」，昨（20）日晚間他出席由駐日代表李逸洋主辦的慶祝酒會，收穫來自各方的祝福，「日本媳婦」林志玲也親自到場恭賀李安。李安在台上和林志玲寒暄，稱讚她是「我們台灣最可愛的人」，讓林志玲在台下也害羞的連連道謝；李安還不忘感謝日本導演是枝裕和，大讚對方長期對台灣影業、金馬獎的投入和關注，是台日非常難能可貴的情誼。「高松宮殿下紀念世界文化獎」頒獎活動由日本美術協會主辦，李安被選為戲劇與影像領域得獎人，成為第一個拿下此獎的台灣人，收穫無數掌聲。頒獎典禮現場齊聚200多名貴賓，日本前首相岸田文雄、演員鈴木京香也都有出席，駐日代表李逸洋、文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍更到場祝賀李安，大讚李安是台人之光。昨晚李逸洋也幫李安舉行慶祝酒會，定居日本顧小孩的林志玲也有出席，李安跟林志玲打招呼，笑說很久沒看到她，更在台上稱讚林志玲是「我們台灣最可愛的人」，讓林志玲在台下也害羞的連連道謝。除此之外，李安也說得知自己獲獎時感到非常驚訝，他能作為第一個拿到該獎項的台灣人、能代表孕育他的台灣得獎，他為此感到驕傲。李安也特別感謝日本主辦單位、日本友人、駐日代表的關心與照顧，這份善緣讓他非常珍惜。李安還不忘提到日本名導是枝裕和，他稱讚對方長期對金馬獎、電影大師課和台灣影業投入關注，感謝是枝導演為台灣提供過的協助，認為這也是非常可貴的友情。曾拿下日本國際漫畫賞的漫畫家韋蘺若明更特地為了李安作畫，畫下他與日本美術協會會長日枝久握手的場景，恭賀李安獲獎，讓台日友好之情更上一層樓。