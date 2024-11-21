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人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）第三季財報在週三（20日）美股盤後公布，在強勁的AI 需求帶動下，營收、淨利等均超越市場預期，並給出了優於預期的財測，但該數字並未讓華爾街感到「印象深刻」，導致股價在盤後走低，一度重挫超過5％。輝達在週三盤後公布了其第三季財報，第三季營收為351億美元，按年增長94%、按季升17%，高於市場預期的332.5億美元。其中，數據中心營收創紀錄，達到307.7億美元，按年增長112%，按季升17%，也高於市場預期284.4億美元。但與前3個季相比，仍是連續放緩，前3個季營收分別增長了122%、262%和265%。輝達指出，第三季淨利潤為193.1億美元，或每股78美分，比去年同期的92.4億美元翻逾一倍。調整後每股收益為81美分，高於FactSet一致預測的75美分。不過輝達預期，預期第四季營收為375億美元，上下浮動2%；僅略高於LSEG一致預測的371億美元。輝達對當前一季的預測，意味著營收將按年增長約70%，自去年同期的265%增幅下滑。許多分析師認為，輝達股價的反應將在很大程度上決定其業績能否超出預期和指導預測。受此影響，儘管財報超出預期，但輝達股價在盤後交易中仍出現下跌，一度重挫超過5％，後收窄至1%。輝達執行長黃仁勳在聲明中表示，「人工智慧時代正如火如荼地展開，推動著全球相輝達運算技術的轉變。對於Hopper的需求和對Blackwell全面量產的期待令人難以置信，這些AI晶片正在支持基礎模型的預訓練、後訓練和推論。」輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）在聲明中表示，Hopper和Blackwell系統都存在一定的供應限制，預計2026財年的數個季度，Blackwell的需求將超過供應。在科技領域及其他領域人工智慧的爆炸式成長之下，輝達是當前人工智慧熱潮的主要受益者，該公司股價今年已經上漲將近兩倍，使其成為市值最高的上市公司之一。這主要是由輝達的數據中心所推動，該業務涵蓋了AI處理器和相關零件的銷售額，如今已占輝達營收的絕大部分，在本季度帶來了308億美元的收入，超過分析師預期的290億美元。去年第三季度，該部門創造了145億美元的收入。輝達數據中心銷售的並非全部都是晶片。該公司表示，其中約31億美元來自網路零件的銷售。由於川普稱將對全球產品徵收全面關稅，輝達面臨不確定的未來。此外，川普還提出對台灣製造的晶片徵收關稅問題，這將成爲旨在將半導體制造業帶回美國的《晶片法案》的潛在替代方案。輝達大部分晶片都是由台積電生產。徵收關稅可能意味著輝達將提高其AI晶片的價格，從而壓低利潤率，或將增加的成本轉嫁給客戶。投資者持續關注輝達的下一步。