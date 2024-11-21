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勞發署員工遭職場霸凌輕生亡，震驚社會，遭控霸凌員工的勞發署長謝宜容神隱多日終於在20日晚間道歉，但堅稱員工輕生與他的領導風格無關；且同時發出律師聲明駁斥近期外界對她的各項指控。針對日前在政論節目上曝光的會議錄音檔，內容可以聽到謝宜容說「我不允許大家在外面給我說嘴，說什麼職場霸凌這件事情」，謝宜容律師聲明指出，自己當下為安撫同仁悲哀暨振作士氣，在強忍悲痛情緒下才作出相關發言內容，更強調自己過程中不斷啜泣。政論節目《關鍵時刻》19日曝光一則會議錄音檔，可以聽到謝宜容說「我不允許大家在外面給我說嘴，說什麼職場霸凌這件事情，事實上這不是事實，這對於他的直屬長官情何以堪，我不允許大家再以訛傳訛，甚至內部討論，」連問三次「大家做得到嗎？」主持人劉寶傑聽完，忍不住直呼「我覺得太噁心了！」謝宜容神隱多日，終於在20日晚間道歉，但堅稱員工輕生與他的領導風格無關，同時透過律師發出12點聲明駁斥近期外界對她的各項指控，其中一點指出，關於坊間新聞媒體報導內容指稱，謝宜容於案發處理當時曾發言要求北分署內同仁勿以訛傳訛、謠轉前述員工不幸身故事件起因職場罷凌等語，經律師檢視相關事證，可知謝宜容當下確實係因已接收來自立法委員致電，其關切內容直指職場罷凌，乃研判恐有不實訛傳外流，為免事件原因調查釐清前，任何謠言誤傳均屬對於身故員工及家屬之不敬及傷害，且為安撫同仁悲哀情緒曁工作士氣，方於需緊急對內喊話之際，在強忍自身悲慟情緒下，且發言過程自身不斷啜泣，而作出相關發言內容，謝宜容發言初衷本意，絕無關要求同仁噤聲,以遮掩不幸事件原因調查，或推卸自身管理監督責任之想法。