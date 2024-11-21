本週東北季風相當有感，氣溫下滑之外，北台灣也不斷有宛如「保濕噴霧」般的降雨出現，中央氣象署預估，週日（11/24）東北季風減弱後，台灣各地氣溫略有回升，降雨稍微趨緩，不過氣象專家賈新興提醒，下週三至下週四（11/27至11/28），新一波冷空氣搭配「輻射冷卻」效應，大台北氣溫有可能跌破14度，下週更加寒冷。
今（21）日受東北季風影響，清晨台灣本島平地最低溫是新北石碇的17.1度，氣象署指出，北部及東北部依舊整天濕涼，南台灣早晚偏涼，桃園以北及東北部有雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭，要注意局部大雨，氣象署已發布「豪雨特報」。
未來10天雨區一次看 週末降雨有所趨緩
賈新興則說明，明（22）日，大台北北側、基隆、宜花有零星短暫雨，午後南投以南山區有零星短暫陣雨；週末兩天，大台北東側及宜蘭有零星短暫雨，午後南部山區及花東山區有零星短暫陣雨。下週一（11/25）氣溫回升，午後苗栗及台中山區有零星短暫陣雨。
下週二（11/26）白天起，受東北季風影響，新竹以北及宜花有局部短暫雨；後續有更強的東北季風影響，下週三白天全台各地有局部短暫雨，午後台中以北轉陰時多雲，下週三傍晚到下週四環境轉乾，各地天氣穩定；下週五，彰化以南及南投有零星短暫雨；下週六，午後宜花東山區有零星短暫雨。
氣溫準備慢慢探底 下週恐有冷氣團
賈新興指出，本週主要受到東北季風影響，北台灣白天溫度都落在22至23度，早晚則是18至19度，空曠地區更低，最新天氣預報顯示，週日東北季風有減弱趨勢，因此週日、下週一這兩天，氣溫有望稍稍回升，北台灣白天有機會超過25度。
不過下週二開始，東北季風又開始增強，氣溫開始往下掉，最冷的時段將落在「下週三深夜至下週四清晨」，配合輻射冷卻影響，北台灣有可能出現14度以下的低溫，下週這波冷空氣，有可能升級為大陸冷氣團，提醒民眾務必要提早做好禦寒準備。
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未來10天雨區一次看 週末降雨有所趨緩
賈新興則說明，明（22）日，大台北北側、基隆、宜花有零星短暫雨，午後南投以南山區有零星短暫陣雨；週末兩天，大台北東側及宜蘭有零星短暫雨，午後南部山區及花東山區有零星短暫陣雨。下週一（11/25）氣溫回升，午後苗栗及台中山區有零星短暫陣雨。
下週二（11/26）白天起，受東北季風影響，新竹以北及宜花有局部短暫雨；後續有更強的東北季風影響，下週三白天全台各地有局部短暫雨，午後台中以北轉陰時多雲，下週三傍晚到下週四環境轉乾，各地天氣穩定；下週五，彰化以南及南投有零星短暫雨；下週六，午後宜花東山區有零星短暫雨。
氣溫準備慢慢探底 下週恐有冷氣團
賈新興指出，本週主要受到東北季風影響，北台灣白天溫度都落在22至23度，早晚則是18至19度，空曠地區更低，最新天氣預報顯示，週日東北季風有減弱趨勢，因此週日、下週一這兩天，氣溫有望稍稍回升，北台灣白天有機會超過25度。
不過下週二開始，東北季風又開始增強，氣溫開始往下掉，最冷的時段將落在「下週三深夜至下週四清晨」，配合輻射冷卻影響，北台灣有可能出現14度以下的低溫，下週這波冷空氣，有可能升級為大陸冷氣團，提醒民眾務必要提早做好禦寒準備。