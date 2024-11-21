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▲美聯賽揚獎得主Skubal今年28歲，在進入大聯盟的第5個賽季全面綻放天賦，本季31場先發共投了192局，拿下18勝4敗，防禦率2.39，並送出228次三振，總體bWAR值高達6.3，這些成績均名列美聯投手榜首。（圖／美聯社／達志影像）

▲亞特蘭大勇士王牌「拍賣哥」Chris Sale，走過傷病低潮期，本季奪下國聯投手三冠王，以及國聯賽揚獎。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒大聯盟於日本時間11月21日公布本季的賽揚獎得主，美聯由底特律老虎隊Tarik Skubal得獎，國聯則由亞特蘭大勇士隊Chris Sale獲此榮譽。兩聯盟的賽揚獎得主同時為投手三冠王的情況，是2011年以來首次。美聯賽揚獎得主Skubal今年28歲，在進入大聯盟的第5個賽季全面綻放天賦，本季31場先發共投了192局，拿下18勝4敗，防禦率2.39，並送出228次三振，總體bWAR值高達6.3，這些成績均名列美聯投手榜首。Skubal的出色表現不僅帶領老虎隊闖進10年來的首次季後賽，更在關鍵時刻展現強大壓制力。從例行賽的9月19日開始，直到季後賽分區系列賽第5戰，他連續28.2局未失分，幫助老虎隊距離聯盟冠軍系列賽僅差1勝。Skubal以全票（30張第一名選票）榮膺賽揚獎。排名第二的是堪薩斯皇家隊的Seth Lugo，第三名是克里夫蘭守護者隊的終結者Emmanuel Clase，第四名為皇家隊的Cole Ragans，第五名則是巴爾的摩金鶯隊的Corbin Burnes。國聯賽揚獎得主Sale在經歷多次波折後，終於實現了生涯首次獲獎的夢想。他同時也獲得了今年的年度復出球員獎。Sale過去曾是芝加哥白襪與波士頓紅襪的王牌投手，從2012年至2018年間連續入選全明星賽，並多次在賽揚獎票選中名列前茅。然而，他始終與該獎項無緣，最接近的一次是在2017年，但因後半季表現下滑，最終被Cory Kluber逆轉。自2018年幫助紅襪奪得世界大賽冠軍後，Sale開始受到傷病與低潮的困擾。正當外界認為他可能無法再重返巔峰時，2023年他被交易至勇士隊，今年35歲的他不僅奪得投手三冠王，還首次獲得賽揚獎，完成了職業生涯的重大突破。Sale在票選中獲得26張第一名選票。排名第二的是費城費城人隊的Zack Wheeler，他拿下4張第一名選票；匹茲堡海盜隊的Paul Skenes排名第三；聖地牙哥教士隊的Dylan Cease排名第四；而芝加哥小熊隊的今永昇太則以7張第一名選票位居第五名。