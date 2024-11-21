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▲中華隊日前出發前往日本，陳傑憲（前左2）作為代表接受華航地勤人員獻花，西裝照被讚神似男明星。（圖／記者朱永強攝）

▲郭俊麟（上）、黃子鵬（下）都是今年12強中華隊的優秀國手。（圖／記者葉政勳攝）

▲曹佑寧邁入演藝圈後持續精進，演技也不斷突破自我。（圖／台北金馬影展執委會提供）

世界12強棒球賽近日成為國際矚目焦點，中華隊挺進前4強今（21）日中午要在東京巨蛋開打超級循環賽，隊長陳傑憲出發前往日本時，在桃園機場留下的帥氣西裝照備受討論。事實上，陳傑憲、郭俊麟、黃子鵬這幾位12強中華隊英雄，當年都曾和男星曹佑寧一起入選第一屆21U世界盃棒球賽中華成棒代表隊，更打下金牌好成績，可見幾人的棒球實力都不容小覷，如今也在各自的領域上發光發熱，都是台灣人的驕傲。30歲男星曹佑寧2014年靠著棒球電影《KANO》出道，當時還很稚嫩的他演技不一定到位，但傑出的棒球表現讓他備受關注。曹佑寧當年並憑此片入圍第51屆金馬獎最佳新演員獎，同年亦入選第一屆21U世界盃棒球賽中華成棒代表隊，獲選明星隊外野手，在當時是大熱門人物，不少粉絲都在好奇他會繼續打球還是成為明星？最終，曹佑寧卸下棒球光環，2015年打完比賽後，正式踏入演藝圈。回顧曹佑寧棒球經歷，出生於台北的他，從小到大一路唸的都是棒球名校，包含東園國小少棒隊、重慶國中青少棒隊、平鎮高中青棒隊、輔仁大學棒球隊。一路受訓成為合格棒球員，出眾的棒球實力讓曹佑寧多次入選國家代表隊，更與同時期嶄露頭角的陳傑憲、郭俊麟、黃子鵬成為隊友；幾人一同征戰21U世界盃棒球賽，更在當年賽事中以9：0的成績完封日本，拿下金牌。這批新銳球手的出現，讓當年棒球界有「金牌世代」的封號，如今10年過去了，陳傑憲領軍郭俊麟、黃子鵬前進中華代表隊，在12強賽中打出好成績，擠進前4強，精彩表現震撼人心。曹佑寧也持續在演藝圈努力，主演電影《叱吒風雲》、《夏日的檸檬草》、《可不可以，你也剛好喜歡我》等，持續推出新作品，大家在各自領域都發光發熱。