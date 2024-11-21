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▲世界棒球12強中華隊三壘手潘傑楷。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界棒球12強賽進入超級循環賽階段，中華隊21日將在東京巨蛋首戰迎戰委內瑞拉。中華隊宣布由側投黃子鵬擔任先發，委內瑞拉則由羅戈（Yohander Mendez）出戰，雙方都要搶4強首勝。委內瑞拉特別警戒陳傑憲、林立和潘傑楷台灣3名強打。賽前記者會上，委內瑞拉媒體特別針對中華隊提問，詢問總教練曾豪駒如何安排使用陳傑憲、林立和潘傑楷3名強打，對於外媒的問題，曾總笑說：「很高興你們注意他們的表現。」不過，曾總強調棒球是團隊運動，不能僅依賴少數球員，「除了他們之外，我們還有很多優秀的選手，他們同樣會在關鍵時刻跳出來幫助球隊。棒球不是靠一個人贏球，只有靠團隊的比量才能走得更遠。」中華隊前兩棒陳晨威和林立，對羅戈的對戰表現都不好，前者是16打席1安打，後者是13打席2安打，統一獅打者本季對上羅戈似乎成績斐然，邱智呈5打席3安打，打擊率7成50；林安可8打席2安打，打擊率3成33，有1發全壘打；陳傑憲5打席2安打，打擊率4成；潘傑楷7打席3安打，打擊率6成。曾總提到，這支隊伍陣中有不少熟悉的選手，包含過去曾經是中職的對手或隊友。，表示，中華隊已經對委內瑞拉的情蒐資料進行分析、制定對戰策略。「他們實力堅強，我會告訴選手必須相信自己，我們在預賽也表現出拼勁，展現出贏球的態度，相信球員會有好表現。」