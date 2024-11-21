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道奇日籍球星大谷翔平在世界大賽傷到左肩，季後開刀治療，道奇投手教練Mark Prior近期透露，這次受傷可能會使「投手大谷」的復出計畫受到影響，「他的復出可能會稍微延後。」讓不少日本球迷擔憂，恐怕無法在東京巨蛋舉行的MLB海外開幕戰看到大谷。Prior近日登上《Dodgers Territory》播客節目時透露，「今年我們見證了他完成許多令人驚嘆的事情，但最後的受傷確實並不理想。他的復出可能會稍微延後。我們需要觀察他左肩康復的進展，以及這將如何影響到他接下來的投球復出計畫。」Prior的一番言論可能暗示「投手大谷」無法如期在海外開幕戰登場。Prior也以自己過去在小熊隊的經驗為例，強調了謹慎調整投手狀態的重要性，當年身為小熊王牌投手的他因右手肘傷勢被迫在25歲退役，這樣的經歷讓他對於球員的健康管理更加謹慎。儘管「投手大谷」的復出時間可能延後，但Prior對大谷的能力充滿信心，「他是一位無可比擬的特殊選手。這個賽季，他一邊進行TJ手術後的復健，一邊在打擊和跑壘上展現了不可思議的成就。而第二天，他又全力執行投手復出的訓練計畫，這種切換能力令人驚嘆。」道奇和小熊將在2025年3月18、19日在東京巨蛋進行大聯盟開幕戰，許多日本球迷期待「投手大谷」能在此復出，並與小熊隊日籍投手今永昇太或鈴木誠也正面交鋒，不過目前更可能的情況是，大谷將專注於打擊。