勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，各界矛頭紛紛指向分署長謝宜容，勞動部的調查報告更引發眾怒，總統賴清德與行政院長卓榮泰都為此致歉。不過謝宜容21日晚間發3點聲明，仍強調自己與吳姓員工輕生無關。前立委賴品妤怒批荒謬。
賴品妤說，謝宜容的高壓管理與情緒失控，已被多位離職員工證實，但報告卻用「目的良善」來淡化其不當行為。勞動部，這樣的調查結果根本是向全台勞工宣告：職場霸凌高壓管理是被默許的，令人不安且難以忍受。
賴品妤說，報告雖然提到謝宜容的管理存在問題，例如情緒控管不佳、過度嚴厲，但卻輕描淡寫，僅描述為「執行方式過度嚴厲，忽略人文關懷」，完全沒有點出這些行為實質上已經構成霸凌。這樣的模糊用詞，不僅對死者不公，也是對全體公務員士氣的嚴重打擊。
賴品妤說，現在這個消失好幾天的分署長，在考績會要懲處後，委請律師發一篇看不出來有誰能夠被說服或接受的聲明。這種內容說真的不就坐實了分署長在內部囂張太久，這件事情已經引起社會極大不滿都搞不清楚，還敢是一副你奈我何的態度；這種人不妥善處理，將會成為最糟糕的社會示範。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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