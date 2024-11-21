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2024年世界棒球12強賽進入超級循環賽階段，中華隊今（21）日在東京巨蛋首戰委內瑞拉，推派側投黃子鵬對決委內瑞拉羅戈（Yohander Mendez）。此戰中華隊打線微調，曾頌恩扛第4棒，潘傑楷打第5棒，捕手依舊是林家正，岳東華先發上陣，鎮守二壘。羅戈今年效力於中職富邦悍將，繳出10勝4敗成績，對中華隊打者相當熟悉。本屆賽事中以中繼投手身份登板2次，合計4.2局失2分、防禦率3.86，今日出戰中華隊是首次擔任先發。中華隊前兩棒陳晨威和林立，對羅戈的對戰表現都不好，前者是16打席1安打，後者是13打席2安打，但統一獅打者本季對上羅戈似乎成績斐然，邱智呈5打席3安打，打擊率7成50；林安可8打席2安打，打擊率3成33，有1發全壘打；陳傑憲5打席2安打，打擊率4成；潘傑楷7打席3安打，打擊率6成。第1棒：陳晨威（左外野）第2棒：林立（右外野）第3棒：陳傑憲（中外野）第4棒：曾頌恩（指定打擊）第5棒：潘傑楷（三壘）第6棒：朱育賢（一壘）第7棒：江坤宇（游擊）第8棒：林家正（捕手）第9棒：岳東華（二壘）先發投手：黃子鵬