勞發署員工疑遭職場霸凌輕生亡，震驚社會，勞動部19日公布調查結果，竟稱無法證明勞發署分署長謝宜容有實際霸凌情形，引發輿論炸鍋，事件越演越烈，勞動部長何佩珊20日宣布請辭，行政院長卓榮泰、總統賴清德也先後道歉。有網友在PTT發文質疑，救護人員應依照SOP通報警方跟檢調來處理，怎會配合勞動部用輪椅把往生者送上救護車？且為何檢察官第一時間是把死者遺書交給北分署，讓謝宜容能看到？
有網友在PTT發文質疑，勞動部發生職場霸凌事件，輕生員工周一才被發現上吊的遺體，救護人員應依照SOP應該痛報警方與檢調來處理，不解為何會配合勞動部，讓遺體坐輪椅？另也有網友問「坐著要怎麼做CPR 有人能夠教學嗎？還有新聞也沒提到為什麼不能用貨梯，至少讓人可以躺著，消防局強者能解釋一下嗎？ 最後承辦檢察官是誰阿，為什麼要將遺書交給北分署，讓前謝分署長能第一時間看到遺書， 而不是交給家屬，有沒有法律強人可以說解惑？」
根據《CTWANT》報導指出，謝宜容稱死者兩封遺書被檢察官扣留，要全部看過才能公開並交給家屬，還表示「檢察官也將這2封遺書傳給北分署」，內容說死者非常非常感謝北分署的同仁，甚至向同仁說，「我不允許！絕對不允許！不准！大家在外說嘴，說什麼職場霸凌，這不是事實！對其他同仁及直屬長官情何以堪！」
貼文曝光後，網友紛紛留言痛批「他們掌握命案現場的時間一定比公佈的早」、「沙盤推演過，劇本與戲班子都有提前準備」、「是不是有湮滅證據？或者誤導警方偵辦方向？最好說清楚」、「這樣也太垃圾了吧！這裡是北韓？」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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根據《CTWANT》報導指出，謝宜容稱死者兩封遺書被檢察官扣留，要全部看過才能公開並交給家屬，還表示「檢察官也將這2封遺書傳給北分署」，內容說死者非常非常感謝北分署的同仁，甚至向同仁說，「我不允許！絕對不允許！不准！大家在外說嘴，說什麼職場霸凌，這不是事實！對其他同仁及直屬長官情何以堪！」
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