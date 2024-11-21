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▲各地粉絲在連恩的喪禮現場送上鮮花和紀念品，表達對他的思念。（圖／美聯社／達志影像）

▲哈利史泰爾斯（中）來悼念昔日「1世代」的夥伴連恩。（圖／美聯社／達志影像）





▲已退出「1世代」的贊恩（中）來哀悼連恩，是9年來首度出席和該團相關的活動。（圖／美聯社／達志影像）

▲奈爾（中）與女友一起來向連恩獻上悼念。（圖／美聯社／達志影像）

▲白色馬車載著連恩的棺木抵達喪禮現場。（圖／美聯社／達志影像）

曾經風靡無數少女的英國少男天團「One Direction」（1世代）成員之一Liam（連恩潘恩）上個月中在阿根廷布宜諾斯艾利斯的飯店墜樓身亡，享年31歲，家人為他在倫敦西北部的阿麥斯罕聖瑪麗教堂舉行，他的昔日團員包括哈利史泰爾斯、路易湯林森、奈爾霍蘭以及9年前宣布離團單飛的贊恩馬利克都來送他最後一程，「1世代」老搭檔雖是各自前來、分別進入教堂，可是路易和贊恩、哈利與奈爾都有被拍到同框，算是單飛發展多年來的「微合體」。連恩過去和哈利、奈爾、路易、贊恩組成的「1世代」紅遍各地，之後卻傳出團員們彼此對於往後的方向想法未必一致，2015年贊恩率先宣告退團，其他人則是單飛不解散，可是多年來都沒有等到他們合體同台的時刻，而連恩的意外身亡，更令歌迷們願望成空。在聖瑪麗教堂外面，有許多粉絲獻上的鮮花和紀念品，現場氣氛凝重，連恩的女友凱特卡西迪率先到場，看起來似乎平靜、清醒，由伊莉莎白赫利的兒子達米恩陪著她進場，連恩兒子的媽、前妻雪莉兒也來了。選秀節目教父、也是「1世代」催生者的賽門考威爾亦前來向這位昔日子弟致哀，英國喜劇紅星兼《車上卡拉OK》主持人詹姆斯柯登也來悼念連恩。最受各方矚目的當然還是「1世代」各自成員，他們雖然都出席卻是分別入場、不太有互動，倒是在離團後被認為與昔日夥伴都失和的贊恩，有在教堂外被拍到和路易對話，應該還是沒有到連話都不能講的地步。