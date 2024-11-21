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▲Rosé（右）和火星人（左）合作歌曲〈APT.〉後，兩人也成為勝似兄妹的好友。（圖／Rosé IG）

▲Rosé很感謝身為全球巨星的泰勒絲（如圖）願意跟她分享自身經驗，大讚泰勒絲真的又酷又美。（圖／泰勒絲IG）

▲Rosé避談NewJeans（如圖）與HYBE之間的爭議，只說她也很喜歡這些女孩。（圖／NewJeans IG）

南韓天團BLACKPINK成員Rosé單飛後推出首張正規專輯《rosie》主打歌〈APT.〉和火星人布魯諾合唱，發行後迅速紅遍全球，Rosé成功闖入歐美樂壇。除了火星人外，其實她和創作小天后泰勒絲也有好交情；Rosé近日受訪時曝光兩人相識契機，她說自己透過友人牽線，表達對泰勒絲的仰慕，泰勒絲聽後竟主動把電話給她，讓Rosé又驚又喜。隨後兩人見面暢談，Rosé稱泰勒絲讓當時處於掙扎期的她重新振作，很謝謝泰勒絲的意見，對她來說意義重大。Rosé近日接受英國時尚雜誌《i-D》的採訪，提到專輯創作過程中遇到的瓶頸和困難，Rosé透露當時的她獨自在洛杉磯寫歌，一度面臨瓶頸也感到孤獨，在去年的某場活動上，她意外遇到泰勒絲，透過友人介紹彼此進一步認識。Rosé跟泰勒絲說，自己是泰勒絲的粉絲，有幾個問題想請教她，泰勒絲立刻大方地說：「儘管問，我會幫你」，還主動給了Rosé聯繫方式，讓Rosé超級感動。後來Rosé真的聯絡了泰勒絲，兩人見面暢談，還被狗仔拍到一起離開工作室。Rosé說當時泰勒絲講述了很多自身經驗，很樂於跟她分享這行業的遇到的狀況，讓Rosé大讚泰勒絲真的是：「非常酷且非常美麗的女性」，也謝謝泰勒絲提供的建議，讓當時處在掙扎期的她，有了重新振作的力量，「作為行業中的頂尖人物，她非常善良地引導了我。」這段友誼對Rosé來說彌足珍貴。除此之外，《i-D》還詢問了Rosé幾個敏感問題，關於KPOP明星如何談戀愛等，Rosé笑說：「無可奉告」，被問到關於女團NewJeans和母公司HYBE發生的紛爭，Rosé也略帶抗拒的回答，「我只想討論更積極的事情，我非常喜歡那些女孩」，拒絕捲入這場風波。