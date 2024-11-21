勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，各界矛頭紛紛指向分署長謝宜容，勞動部的調查報告更引發眾怒，總統賴清德與行政院長卓榮泰都為此致歉。外界質疑謝宜容背景到底有多硬，政府處理似乎都有所顧忌，更有人點名背後最高層就是監察院長陳菊。不過菊系大將、曾任高雄市行政暨國際處長陳瓊華說，陳菊根本就不認識謝宜容，不認識的人竟然被寫成劇情編出畫面。
有媒體起底謝宜容，指謝宜容因家族有錢，在人際關係上的花費毫不手軟，因此獲得「公關高手」的名號，深受陳菊賞識。事後，陳菊前往勞委會工作，謝也被陳菊從北市社會局帶走，一起進入中央單位。
陳瓊華批，該篇報導是漫天編劇，沒有事實的指控，是編劇霸凌、鍵盤霸凌，到底是如何能證明陳菊與謝宜容關係緊密？1位基層社工與局長之間，相隔多少位同仁、多少層主管，請問她是如何接觸的到當時社會局長陳菊？
陳瓊華也說，陳菊接任勞委會前，還在高雄服務近2年，怎麼就漏掉這2年、 編出這麼一長串充滿時間感的句子？哪一張公文和人事派令證明有「一票人」？謝女竟然還是「一票人之一」？如果沒有一丁點、一絲一毫證據，爲什麼可以用編劇手法寫新聞？
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陳瓊華批，該篇報導是漫天編劇，沒有事實的指控，是編劇霸凌、鍵盤霸凌，到底是如何能證明陳菊與謝宜容關係緊密？1位基層社工與局長之間，相隔多少位同仁、多少層主管，請問她是如何接觸的到當時社會局長陳菊？
陳瓊華也說，陳菊接任勞委會前，還在高雄服務近2年，怎麼就漏掉這2年、 編出這麼一長串充滿時間感的句子？哪一張公文和人事派令證明有「一票人」？謝女竟然還是「一票人之一」？如果沒有一丁點、一絲一毫證據，爲什麼可以用編劇手法寫新聞？
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