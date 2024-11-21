我是廣告 請繼續往下閱讀

勞發署員工遭職場霸凌輕生亡，震驚社會，遭控霸凌員工的勞發署長謝宜容神隱多日終於在20日晚間道歉，但堅稱員工輕生與他的領導風格無關；且同時發出律師聲明駁斥近期外界對她的各項指控。對此，臉書粉專「台灣迷因」指出謝宜容的委任律師吳俊達在社運圈其實頗「有名」，曾主張自己是站在勞權方的律師，如今卻幫助勞動部內霸凌公務員的惡質官員打官司，令人不勝唏噓。謝宜容20日發出律師聲明駁斥近期外界對她的各項指控，謝宜容律師稱，新聞媒體報導內容、網路民眾透過社群平台的留言內容，恣意混淆將員工不幸輕生的原因歸咎於職場霸凌，已完全悖離事實真相，嚴重傷害謝宜容的社會名譽。「台灣迷因」在臉書發文指出，講個諷刺的小八卦，謝宜容的委任律師吳俊達在社運圈其實頗「有名」，是之前曾參與過桃產總、華隆罷工自救會、國道收費員自救會，曾主張自己站在勞權那邊的律師，「但他的豐功偉業大家自己查就知道，看之後圈內人有沒有人會講呵呵」，從「主張」捍衛勞權到幫助勞動部內霸凌公務員的惡質官員打官司，實在令人不勝唏噓。吳俊達畢業於國立政治大學法律學系，目前在聯誠國際法律事務所，自2005年執業迄今，專長為勞動法、民事契約法、侵權行為法等，曾參與過全國關廠工人案、華隆工人案、國道收費員案及復興空服員案，也因此成了新一代勞權律師的代表。過去吳俊達也曾表示，自己偏好領域是社會專業領域的弱勢議題，原因是「每個人在自己的專業領域外，其實都是弱勢」，認為各專業領域人士都要以良心正直地對待他人，這個社會才會健全發展，其座右銘為「不管在哪個專業領域，都要良心正直」。