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海軍前艦長呂禮詩日前在珠海航展受訪時哽咽表示，「想讓台灣觀眾也知道，中國有多強」，引發中國社群媒體瘋狂轉傳。民進黨立委邱志偉提案《兩岸人民關係條例》修法，要將處罰對象擴及校級以上領有終身俸的退伍軍人。對此，退輔會主委嚴德發今（21）日表示支持修法，也譴責呂禮詩的行為不應該，傷害國家尊嚴。立院外交及國防委員會今日審查114年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會，嚴德發於會前受訪。針對有退將建議將編列於退輔會的國軍官兵終身俸，列為國防預算支出，回到國防部一事，嚴德發表示，民國79年之前退輔會退除給與預算原來編在國防部，因為外界質疑認為國防預算佔中央總體預算太高，所以調到退輔會，到了102年政府組織再造，把預算編列跟執行全都歸到退輔會，如果當前因應國際情勢的變化、大環境的改變，政府決策要編回國防部，退輔會都尊重。針對呂禮詩在珠海航上喊「見證中國強大」，有綠委提案《兩岸人民關係條例》修法，要將處罰對象擴及校級以上領有終身俸的退伍軍人 終身俸？嚴德發表示，呂禮詩在珠海參加參加航空展的言論不當，傷害了國家尊嚴、摧毀軍人的核心價值，忠於國家、忠於人民，這是很不應該，他予以譴責，要修《兩岸人民關係條例》9-1條，維護國家尊嚴，他都支持。媒體追問先前傳出前立委高嘉瑜接任欣欣大眾百貨董座，嚴德發表示，現任的董事長尤志煌任期還沒屆滿，明年2月才會滿，現在還沒啟動相關人事作業，將來啟動相關人事作業，也是由民間產官學組成的人事審議小組啟動相關人事作業，將來有任何結果會公佈給大家。