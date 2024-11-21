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金州勇士隊今（21）日宣布，球隊後衛De'Anthony Melton將因左膝前十字韌帶（ACL）受傷，而需要接受手術，他預計會缺席2024-25賽季剩餘比賽。Melton在來到勇士後，被寄望成為輪換中的重要一員，他也被認為是和Stephen Curry搭檔後場的人選之一。如今他整季報銷，對勇士來說是戰力一大損失。Melton在月中因前十字韌帶挫傷而缺席對灰熊的比賽，他是在勇士主場以120：117擊敗達拉斯獨行俠的比賽中受傷，但具體是在什麼時間點則不明，那場比賽他出賽26分鐘，得到14分4籃板4助攻。勇士在公告中寫道，Melton此前扭傷了左膝的前十字韌帶，經過進一步的檢查之後，認為接受手術對他來說是最好的選擇，他預計將因此缺席本賽季的剩餘比賽。勇士隊總教練Steve Kerr昨天參加了灣區媒體《95.7 The Game》的節目訪問時，坦承他對Melton傷勢的嚴重程度感到擔憂，並補充說後者正在「尋求其他選擇」。但最終，Melton仍計劃在「不久的將來」進行手術。Melton職業生涯至今7季打了356場，場均9.1分3.7籃板2.8助攻1.4抄截，投籃命中率41%、三分命中率36.9%。本季他出賽6場，場均10.3分3.3籃板2.8助攻1.2抄截。