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▲台北凱達「歡樂耶誕城」住房專案，家庭4人房平日只要5,088元起，等於最低每人每晚1272元，專案每房贈送價值599元。（圖／台北凱達提供）

▲台北趣淘漫旅迎接七週年慶與聖誕佳節，以經典「旺卡」為靈感，化身充滿巧克力香氣的夢幻國度。（圖／台北趣淘漫旅提供）

▲板橋凱撒大飯店迎接七週年慶與聖誕佳節，打造夢幻浪漫童話場景，以白金旋轉木馬為主軸，創造充滿節慶唯美氛圍。（圖／板橋凱撒大飯店提供）

▲傑仕堡有氧酒店鄰近新板特區交通樞紐中心，距離捷運環狀線板橋站、即新北耶誕城會場僅需約8分鐘，目前官網推出住宿優惠，雙人入住最低2600元起。（圖／取自傑仕堡有氧酒店官網）

「2024新北歡樂耶誕城」已盛大開跑，將展演至2025年1月1日，展場地點就在捷運、高鐵、台鐵三鐵共構的板橋站與府中站周邊。今年亮點包括主燈聖誕樹化身魔幻天使，還有面積最大LED巨型城堡主秀，以及市府自創IP角色。周邊飯店也針對新北耶誕城推出各式優惠，最優惠為台北凱達大飯店，最優惠為，另外同集團的板橋凱撒大飯店與台北趣淘漫旅都迎接7週年，推出滿額就可參加抽獎，有機會抽中萬元住宿券。台北凱達大飯店靠近龍山寺捷運站、台鐵站旁，離板橋車站僅需搭乘捷運3站即可到達。此次因應新北耶誕城推出「歡樂耶誕城」住房專案，即日起至12月29日，平日精緻雙人房3,088元起，家庭四人房平日5,088元起，等於最低每人每晚1272元。專案每房贈送在地風味的啤酒禮盒以及迎賓禮乙份，每日限量10間。適逢台北凱達七周年慶，透過官網訂房滿五千贈五百元抵用券，且另再加碼贈送抽獎券乙張，有機會抽到精緻套房住宿券，挑戰耶誕城最高CP值住宿。配合新北耶誕城住宿商機，又逢7週年，板橋凱撒大飯店推出「萬眾麒待七週年」住房專案，入住每晚4,499元起，含隔日自助式早餐、贈送「麒麟啤酒宵夜組」，入住可再參加抽獎、有機會獲得麒麟啤酒驚喜包一年份及Candy Poppy菓糖爆米花禮盒。台北趣淘漫旅則是推「CHAM克力 夢想國度」住房專案，入住每晚3,799元起，享隔日自助式早餐、贈送台灣精品巧克力品牌ORIGIN巧克力及以永續為概念設計的SESN巧克力造型沐浴餅組合。板橋凱撒大飯店與台北趣淘漫旅迎接第七週年，共同於12月1日至12月31日期間推出七週年慶相關活動，包括「萬眾麒待七週年」及「CHAM克力 夢想國度」兩館住房專案每晚3,799元起、單筆消費滿額抽萬元住宿券、壽星當日入住免費獲歡樂禮包、變裝打扮得神秘小禮、餐飲加購優惠及拍照打卡抽獎等。新北耶誕城周邊的板橋凱撒大飯店與台北趣淘漫旅，歡慶迎接七週年推出系列活動：活動一：12月內單筆消費滿2,777元，即可參加滿額抽獎，獎品包括住宿券、餐券、AIGLE品牌萬元外套及醉象保養品等。活動二：針對當月壽星推出12月16日本人當日入住即能兌換歡樂禮包，另出示飯店房卡還可於BAR 98再免費享用生日蛋糕及飲料。活動三：變裝打扮並與櫃檯服務人員說生日快樂，可得造型發光飾品。活動四：凡於板橋凱撒餐飲消費777元可享77元加購優惠。活動五：凡是與飯店內聖誕佈置物拍照打卡，分享至社群即可兌換限量好禮，同時還可參加飯店臉書抽獎活動。同時為延續造節氣氛，今年再度邀請台灣超人氣市集品牌「邊緣工事」，12月21至22日每日中午12點至晚上8點於飯店一樓通廊舉辦「聖誕薑臨 美好薑來」市集嘉年華，集結超過40組特色文創攤位於現場展攤與民眾互動，同時安排精彩馬戲與魔術泡泡演出，為造訪新北耶誕城的旅客增加打卡趣處。傑仕堡有氧酒店鄰近新板特區交通樞紐中心，距離捷運環狀線板橋站、即新北耶誕城會場僅需約8分鐘，酒店17樓SPA設有景觀湯屋(人工碳酸泉)與北海道神黑石岩盤浴，是其一大賣點。目前官網推出住宿優惠，雙人入住最低2600元起。