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勞動部勞發署北分署發生霸凌案，39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，國民黨立委20日指控勞動部長何佩珊透過民進黨副祕書長何博文，關切聯繫最早關注此案的新北市議員李宇翔，對此，李宇翔表示，是否遭勞動部透過黨中央傳話約束，他強調「絕對沒有遭到任何施壓或是被要求包庇，我一切坦坦蕩蕩」。本（11）月4日，北分署驚傳有一名39歲負責資訊業務的吳姓公務員被發現在辦公室輕生，隨後多名北分署員工隨後在網路匿名爆料，指控分署長謝宜容管理風格強勢，常常因為不滿意報告，或是回復不即時，因而咆哮、辱罵員工，甚至同仁在下班或假日未即時回覆LINE訊息，隔天就會被責問，造成同仁沈重身心壓力，事件經報導後引發喧然大波。藍委陳菁徽昨天也爆料，何佩珊曾致電給屬於「湧言會」的何博文關切李宇翔，甚至搬出前老闆、民進黨團總召柯建銘稱派系鬥爭不要太嚴重。對此，何佩珊坦言有致電給何博文，但沒有提及柯建銘、派系，僅是想與李宇翔建立溝通管道。何博文部分也證實曾與何佩珊通話，並公布與李宇翔的Line對話紀錄還原過程，強調絕對沒有施壓，自己還勉勵李宇翔「人命關天、做你該做的」。對此，李宇翔在臉書回應，事件終於受到立法院與社會各界的高度重視，身為市議員，他尊重各位立委，交給大家依職權去追，「有關勞動部北分署同仁輕生案的整個調查過程中，我絕對沒有遭到任何人的施壓或是被要求包庇，我一切坦坦蕩蕩」，有關注整起事件的人應該都知道，在調查期間自己不曾退縮，該講的話一定都講。李宇翔也說，請國民黨不要再進行政治操作，甚至瞎扯這是派系鬥爭，這是一條人命逝去的真相。請國民黨及有心人士不要再見縫插針，應該回歸事件的本質，才能還給死者一個公道。