我是廣告 請繼續往下閱讀

勞發署員工遭職場霸凌輕生亡，震驚社會，遭控霸凌員工的勞發署長謝宜容神隱多日終於在20日晚間道歉，但堅稱員工輕生與他的領導風格無關；且同時發出12點律師聲明駁斥近期外界對她的各項指控。對此，臉書粉專「台灣迷因」痛批，謝宜容聲明一副老娘就是沒有錯的樣子，其實就是打給未來法官看的，從事件爆發後就沒有要悔悟的意思。謝宜容20日晚間發出律師聲明，駁斥近期外界對她的各項指控，謝宜容律師稱，新聞媒體報導內容、網路民眾透過社群平台的留言內容，恣意混淆將員工不幸輕生的原因歸咎於職場霸凌，已完全悖離事實真相，嚴重傷害謝宜容的社會名譽。對此，「台灣迷因」痛批，大家別意外謝宜容這篇委託律師聲明發的斬釘截鐵，一副老娘就是沒有錯的樣子，基本上這是打給未來的法官看的，「這咖從事件爆發後就沒有要悔悟的意思，找律師留後路看自己未來怎麼去面對懲處再申訴」。「台灣迷因」也說，勞動部從一開始的回應調查報告更是讓人火大到不行，現在燒成這樣真是一點都不意外，「只是沒想到謝宜容這咖竟然還敢來個回馬槍找這位『名律師』做這種聲明，看來未來要怎樣在法庭上攻防這兩位是有備而來，可以說這動機是自知理虧毫無悔意。」