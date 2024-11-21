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▲從2006年以來，中華隊曾在12強和經典賽，在東京巨蛋出戰過9場，戰績為2勝7敗。（圖／記者葉政勳攝 ）

▲2024世界12強棒球賽，中華隊派出黃子鵬先發對決委內瑞拉。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界12強棒球賽「4強超級循環賽」今（21）日點燃戰火，中華隊上午11時將和委內瑞拉碰頭，並派出黃子鵬先發對決富邦悍將洋投羅戈，回顧歷年一級國際賽事（奧運、12強、經典賽），，複賽第一戰勢必要全力取勝。日本東京巨蛋1988年啟用，不少一級國家賽事都在該球場進行，，其中經典賽1勝6敗，是在2006年對中國，以12比3取勝，當時還是由效力於水手隊小聯盟的陳鏞基用滿貫砲奪下MVP。12強部分，中華隊在東京巨蛋則是1勝1敗，，當時以5比1擊敗澳洲隊，先發投手是胡智為，勝投由該場比賽第5任投手陳禹勳拿下，林哲瑄則有一發3分砲。本屆12強，委內瑞拉陣中有不少和中職有淵源的選手，包括富邦悍將的羅戈、富蘭戈、統一獅的勝騎士、曾效力樂天桃猿的必贏多等，，當年總教練是洪一中，先發投手是本屆也有參賽的張奕。回到今天的賽事，中華隊派出狀況極佳的黃子鵬，，委內瑞拉則派出今年；中華隊今天要力拚隊史首次在東京巨蛋的連勝。