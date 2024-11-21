2024世界12強棒球賽「4強超級循環賽」今（21）日點燃戰火，中華隊上午11時將和委內瑞拉碰頭，並派出黃子鵬先發對決富邦悍將洋投羅戈，回顧歷年一級國際賽事（奧運、12強、經典賽），中華隊在東京巨蛋的戰績其實不甚理想，僅有2勝7敗，3大主要國際賽也只和委內瑞拉交手過一次，並取得1勝0敗的優勢，複賽第一戰勢必要全力取勝。
東京巨蛋很難打 中華隊史勝率僅2成
日本東京巨蛋1988年啟用，不少一級國家賽事都在該球場進行，從2006年以來，中華隊曾在12強和經典賽，在東京巨蛋出戰過9場，戰績為2勝7敗，其中經典賽1勝6敗，是在2006年對中國，以12比3取勝，當時還是由效力於水手隊小聯盟的陳鏞基用滿貫砲奪下MVP。
12強部分，中華隊在東京巨蛋則是1勝1敗，唯一1勝，是在2019年的世界12強棒球賽、也是中華隊前一次在東京巨蛋出賽，當時以5比1擊敗澳洲隊，先發投手是胡智為，勝投由該場比賽第5任投手陳禹勳拿下，林哲瑄則有一發3分砲。
台灣、委內瑞拉是最熟悉的陌生人 前次交手由中華隊取勝
本屆12強，委內瑞拉陣中有不少和中職有淵源的選手，包括富邦悍將的羅戈、富蘭戈、統一獅的勝騎士、曾效力樂天桃猿的必贏多等，但中華隊和委內瑞拉，在一級國家賽事交手次數並不多，只有在2019年12強賽在台中洲際球場，中華隊以3比0完封委內瑞拉，當年總教練是洪一中，先發投手是本屆也有參賽的張奕。
回到今天的賽事，中華隊派出狀況極佳的黃子鵬，本屆12強賽對戰過多明尼加和古巴，總計7.1局未失分，委內瑞拉則派出今年在中職繳出10勝4敗、防禦率2.16的羅戈；中華隊今天要力拚隊史首次在東京巨蛋的連勝。
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日本東京巨蛋1988年啟用，不少一級國家賽事都在該球場進行，從2006年以來，中華隊曾在12強和經典賽，在東京巨蛋出戰過9場，戰績為2勝7敗，其中經典賽1勝6敗，是在2006年對中國，以12比3取勝，當時還是由效力於水手隊小聯盟的陳鏞基用滿貫砲奪下MVP。
12強部分，中華隊在東京巨蛋則是1勝1敗，唯一1勝，是在2019年的世界12強棒球賽、也是中華隊前一次在東京巨蛋出賽，當時以5比1擊敗澳洲隊，先發投手是胡智為，勝投由該場比賽第5任投手陳禹勳拿下，林哲瑄則有一發3分砲。
台灣、委內瑞拉是最熟悉的陌生人 前次交手由中華隊取勝
本屆12強，委內瑞拉陣中有不少和中職有淵源的選手，包括富邦悍將的羅戈、富蘭戈、統一獅的勝騎士、曾效力樂天桃猿的必贏多等，但中華隊和委內瑞拉，在一級國家賽事交手次數並不多，只有在2019年12強賽在台中洲際球場，中華隊以3比0完封委內瑞拉，當年總教練是洪一中，先發投手是本屆也有參賽的張奕。
回到今天的賽事，中華隊派出狀況極佳的黃子鵬，本屆12強賽對戰過多明尼加和古巴，總計7.1局未失分，委內瑞拉則派出今年在中職繳出10勝4敗、防禦率2.16的羅戈；中華隊今天要力拚隊史首次在東京巨蛋的連勝。
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