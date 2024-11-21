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2024年千萬名勞工薪情如何？104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄分析，景氣走出谷底，但並非產業全面繁榮，使得年終僅較去年小幅增加，高薪產業則高度集中於受惠於AI熱潮的科技業，非工程職想拼高薪，業務力成為關鍵。根據104人資學院《2024-2025台灣地區薪資福利調查報告》顯示，2024年平均年薪80.2萬，半導體103.5萬最多8連霸，5大高薪產業中，除了鞋類紡織品製造業佈局海外，外派機會多墊高從業人員薪資外，半導體、電信及通訊業、電子零組件業、軟體網路業4個為科技相關產業。鍾文雄分析，AI熱潮帶動科技業發展，當企業營收增加，面對缺工留才、攬才持續艱困之際，企業更願意與員工共享獲利，提升從業人員的薪資。工程職前五大高薪職務與AI相關 非工程職不動產經紀人年薪152.1萬細看各職務薪資，根據104人資學院《2024-2025台灣地區薪資福利調查報告》，工程職前五大高薪職務包含類比IC設計工程師平均年薪176.2萬、數位IC設計工程師157萬、IC佈局工程師118.3萬、演算法開發工程師110.9萬、資料科學家110.2萬。工程職前五大高薪職務，均與AI相關，能否掌握AI趨勢，擁有「做AI的」的能力，將是工程職薪水脫穎而出的關鍵。至於非工程職，前五大高薪職務受惠於今年上半年房市熱潮，不動產交易員平均年薪152.1萬、專利師110.3萬、汽車銷售類人員與通路開發人員104萬、營建發包人員102.8萬。五大職務中，多為業績或績效帶動整體薪資、以及專業技術職。104人力銀行調查也顯示，2024年99.5%企業預期會發年終獎金，平均發放1.12個月，僅較去年略增0.04個月，約多1.2天薪資。雖然預估2024年經濟成長率3.9%優於去年，但產業冷暖不同，科技業熱、製造業冷，整體企業發放月數並未大幅提升，回看近10年預估當年度發放狀況，也僅在中段班。各產業年終發放的狀況，104人力銀行調查指出，金融業1.88個月、13連霸，電腦及消費性電子製造業1.5個月、光電及光學製造業1.37個月。表現落後的產業，住宿餐飲業因物價上漲成本增，發放規模難提升僅0.69個月最低，教育服務業0.87個月、醫療服務業0.99個月，多為中小型企業能提供經濟性福利較難與大型企業競爭，平均發放規模不到一個月。