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有「地表最強172」之稱的日籍後衛河村勇輝，在20日（當地時間）為灰熊發展聯盟球隊曼菲斯疾行出賽，上場32分鐘，繳出15分16助攻，幫助球隊以123：118贏球，這是他來到美國後第一次出賽超過30分鐘，也是第一次繳出「雙十」，掀起球迷熱議。今天的河村勇輝有如神助，先發登場在比賽開打不到一分鐘時就切入助攻籃下的隊友，之後再助攻隊友砍進兩顆三分球，光是第一節他就送出7次助攻，引發熱議，第二節開打，他從板凳出發，投進三分球拿下個人本場首次得分，上半場結束他已經累積10助攻了。河村勇輝今天外線手感也不賴，第三節剩下11分3秒時飆進三分彈，得分超過雙位數，拿到轉戰美國後的首次「雙十」成績單，最後曼菲斯疾行在這位日本後衛的穿針引線下，最終以123：118擊敗奧西歐拉魔術。河村勇輝生涯第二場G聯盟球賽，上場31分19秒，三分球出手8投3中，貢獻15分16助攻2籃板，相較前一場初登板出賽29分鐘，貢獻7分10助攻4籃板，狀態漸入佳境也獲得更多上場時間。