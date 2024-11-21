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台鹽前董事長陳啟昱涉貪，卻未到案說明人間蒸發，遭到通緝。國民黨立委謝龍介今（21）日質詢時說，根據的情報，人可能逃到越南了，不過警政署長張榮興，「是你的看法」。謝龍介問，那就是在國內囉？張榮興則改說，專案小組偵辦中不便說明。謝龍介說，人如果在國內，且也沒帶槍，警政署應該很快就能抓到人，要求一個月內將他逮捕歸案。張榮興今到立法院司法法制委員會備詢。謝龍介問，陳啟昱人現在在哪？張榮興說，現在各方面訊息都有，都還在查證中。謝龍介說，人可能在越南，而如果逃到中國，兩岸可能沒有打擊犯罪互助機制，無法抓人。不過張榮興說，跟東南亞、中國，都還是有一些互助管道。謝龍介說，所以人在越南嗎？張榮興說，「是你的看法」。謝龍介說，那人在國內囉？張榮興改說，專案小組還在偵辦，偵查不公開，不便說明。謝龍介問，在山上嗎？在南部嗎？張說不一定。但在謝龍介逼問下，張榮興說，應該抓得到，但希望立委給一點時間，不要要求期限。