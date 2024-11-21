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▲林倪安在社群網站上發布圖文，說明要趕著去東京為中華棒球隊加油的原因。（圖／摘自threads）

▲林倪安前往東京為中華隊在世界12強棒球賽加油，發布11年前曾去東京巨蛋為中華隊應援時的舊照。（圖／摘自threads）

▲林倪安性感火辣，在社群網站上常發布吸睛的畫面。（圖／摘自threads）

2024世界12強棒球賽中華隊戰績傑出，打進在東京進行的4強複賽，讓棒球成為全民目前最關注焦點，更有不少球迷已經訂票飛到東京，使得機票價格飆漲到3萬多、令人大喊吃不消。曾受封「國光女神」的性感女星林倪安也前進東京，為了不讓外界以為是蹭「12強」的熱度，發了圖文坦言過去曾擔任中華隊的應援啦啦隊，也是在東京，當年那些台灣的英雄們震撼了她，她日後也還有機會繼續接觸棒球相關。中華隊對她而言有難解釋的意義，她才會11年後再度走進東京巨蛋為他們加油。林倪安過去擔任過《國光幫幫忙》的助理主持人，成為被觀眾熟知的「國光女神」，後來曾赴台灣大學進修管理碩士，也當過財經節目主持、創立運動品牌還做過區塊鏈的講師，一面也發行性感寫真和推出單曲，斜槓發展十分多元。當然在社群網站上，還是以性感搶眼的美照最吸睛，也有廣大的粉絲追蹤。原來她也曾經是目前最引起話題的所謂「啦啦隊女神」，只是那時的啦啦隊美女引起廣泛矚目的不多，才不是太多人知道她這段過往。2013年，中華隊與日本隊在東京巨蛋上演4小時又37分鐘的驚人大戰，中華隊本來2比0領先，在8局上被日本追平，之後中華一度3比2再領先，日本隊卻展現驚人的韌性在延長賽最終打出4比3的成績，領先中華獲勝，當年曾讓電視機前的觀眾討論不已，沒想到那時林倪安已是中華隊啦啦隊的一員。她在社群網站上公布了和那時的中華隊隊員包括郭泓志等人的合照，沒辦法到東京的網友也回應要她連大家的分一起加油，把力量都借給她。今（21日）中華隊將於11點對決委內瑞拉。