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今冬自由球員市場的最大焦點之一，Juan Soto於11月20日與洛杉磯道奇隊進行了會面。但對此洛城當地媒體《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）專欄作家Bill Plaschke 發表了一篇標題為《不需要Soto！道奇應專注於維持世界大賽冠軍地位》的文章，主張道奇隊並不需要參與Soto爭奪戰。此前根據報導，洋基隊、大都會隊、藍鳥隊以及紅襪隊等球隊也對Soto展現出濃厚的興趣。道奇隊一度被認為已經退出Soto爭奪戰，但如今卻又傳出他們和Soto陣營已經會面的消息。Plaschke對此持反對意見，他認為：「簽下Juan Soto並不是一件壞事，他是棒球界最傑出的年輕選手之一，並且在對陣道奇隊的世界大賽中展現出色表現（OPS達到1.084）。」但他指出，若要簽下 Soto，道奇可能需要為他提供每年接近5000萬美元的年薪，而且對方和大谷翔平不同，沒有遞延支付合約計劃。他認為，這樣的薪資結構對於一支並不需要新核心領袖的球隊來說並不適合。Plaschke進一步提到：「道奇是大谷翔平（Shohei Ohtani）的球隊，是Mookie Betts的球隊，也是Freddie Freeman的球隊。不能讓外界感受到Soto及將成為球隊新核心的氛圍。」他強調，Soto上的耀眼光環雖然對於棒球運動而言是非常棒的特質，但可能難以融入道奇隊勤奮努力的球隊文化。Plaschke還指出：「大谷以專業精神著稱，貝茲的性格無私，Freeman則以頑強的毅力而聞名。」相比之下，他認為Soto的特質可能並不符合道奇隊目前的主力核心以及球隊文化，並再次強調道奇不需要Soto。