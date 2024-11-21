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人工智慧晶片龍頭輝達在週三（20日）公布第三季度財報，即使輝達營收、利潤皆高於分析師預期，但仍未滿足部分投資者的預期，在盤後股價一度重挫5%。不過輝達預測第四季營收將達到 375億美元，高於分析師預期，這顯示出市場對AI晶片需求仍然強勁，但銷售速度放緩成為投資人擔心的關鍵。根據路透社報導，輝達在過去兩個月，股價上漲超過20%，並於週一（18日）盤中創下歷史新高。該股今年以來幾乎翻了四倍，過去兩年的漲幅更是超過九倍。輝達正處於推出其最新 Blackwell AI晶片關鍵時期。這款晶片因性能強大而受到了客戶歡迎，並使得輝達第四季度處理器銷售額將超過最初預計的數十億美元。輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）表示，這款新的晶片系列初始毛利率將位於70%的低段，但隨著生產規模擴大，毛利率將提升至75%中段。輝達執行長在財報中表示，人工智慧時代正在全面推進，推動全球向輝達運算架構的轉變，並指出「Hopper的需求和對Blackwell（全面生產）的期待非常強勁，因為基礎模型製作者正在擴展預訓練、後訓練和推論的規模。」儘管本次預測營收增長率達69.5%，仍低於上一屆的94%顯著增速。首席市場策略師戴翠克（Ryan Detrick） 表示，「投資人已經習慣輝達的高超表現，但要持續超越這樣的高標準變得越來越難。這次財報依然非常穩健，但當市場預期過高時，達成目標的挑戰也隨之增加。」報導指出，雖然市場對該公司晶片的需求飆升，但供應鏈瓶頸使得輝達難以實現過去常見的營收超預期的表現。供應鏈的其中一個瓶頸來自於其製造合作夥伴台積電的先進製造技術產能有限。創意策略公司（Creative Strategies）執行長巴荷林（Ben Bajarin）表示，「我預計他們（輝達）的季度成長率將持續保持，但由於需求將超過供應，供應鏈限制可能會持續到2025年的大部分時間。」他進一步指出，「Blackwell需要比以前的晶片更高級的封裝技術，這增加了難度。」黃仁勳並未就台積電的生產問題發表評論，但他向路透社表示，「隨著我們提升（Blackwell）的產量，我們將不斷增加更多生產線，改善良率，縮短生產周期。所有這些都將提高我們的產能。」