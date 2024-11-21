並不是「荒腔走板」，根本就是「麻木不仁」，賴清德和卓榮泰新政府灰頭土臉地去面對難堪的「就職滿半年」！
11月20日是賴清德新政府就任剛好滿6個月的日子，對一個新政府而言，就任3個月就應該要讓人民知道政府要如何展現新格局之藍圖，和有哪一些可以立竿見影的起手式。
到了滿6個月，新的政府應該是要拿出初步成績單，告訴人民，政府已經上手，一切都會穩健前行‧‧‧
結果，在這樣的日子，竟然通篇都是總統道歉、院長鞠躬、部長拭淚、分署長氣焰驚人‧‧‧實在令人無限唏噓！
更令人瞠目結舌的是，很多人才發現這個新內閣根本就是「麻木不仁」，遠比「顢頇遲鈍」更可怕！
勞動部北分署的悲劇是在11月4日就已經發生，中間的細節在這幾天，大家都看了、也氣炸了，不必重複細表。
但是，到了11月19日經過了勞動法規責無旁貸、擁有應該是對職場「弊端最敏銳反應的勞動部，竟然寫出讓人傻眼之官虎自認「嘔心瀝血」調查報告，而宣稱是專業用詞的「目的良善」！
經過15天、一條寶貴生命、還有無數基層公僕多少日子以來飲泣和委屈，以勞動部是法定轉則主管的能力、以部長何佩珊據說是勞權運動出身、以民進黨政府多年來已安排了許多勞權先鋒進入勞動部「扶助」官僚進化的努力‧‧‧怎麼可能看到相關報告內的一些令人髮指的不當行徑，會說出是「嘔心瀝血」和「目的良善」？
更離譜的是堂堂大部長只會公然拭淚，看到是這些貨色在保護勞動基本權益，一千多萬的台灣勞工都要爆發「創傷症候群」了！
笨蛋，問題不是只有謝宜容！
人民的怒火是整整15天的處哩，這個號稱和人民最接近、最懂得基層的政府，不只是末梢神經麻痺，而且還麻木不仁的鬼扯「平庸的邪惡」亂掉書袋，是想要展現自己的有讀書嗎？
看到這樣的反應，看到如此麻木不仁的處理和荒腔走板，只會讓人痛罵：這樣的麻木內閣根本就是「邪惡的平庸」！
之所以如此麻木，深究下去，有一個這段日子以來內閣不知不覺的怠惰心理，可能更可怕！
這個心裡就是他們已經麻木到認為「藍白ㄟ失敗，就是綠ㄟ快樂啦‧‧‧」
確實，這一整年只乎都是藍白的政治人物一而再、再而三地亂搞，還有柯文哲的光怪陸離搶走大多數的關注。
但是人民每天都在紮紮實實地過生活，眼睛還是依然雪亮，他們也看到一切都沒有進度和進展，人民百姓雖然知道「罪魁禍首」是誰，但是如果執政黨局都永遠只能「解釋」困局，但還是無法「解決」難題，命定就必須概括承受所有的不滿。
正如同老牌的歐美民主國家，他們的公民素質高，國際視野廣，當然都知道目前的民生困局、物價通膨，都是從新冠疫情到俄烏戰爭、還有中東的以色列和伊朗的風風雨雨‧‧‧但是拜登和民主黨就是要慘敗、歐洲執政黨個個都被選民拋棄中‧‧‧
而且，未來還有「川普2.0」詭異變局和完全的不確定感。政府在哪裡？
但是，生活上就是難過，不能解決問題，就必須承受怒火。更會問：政府在哪裡？
賴清德新政府就任已經超過6個月了，歐美政治上有一個「黃金100天」的基準，這100天就將是未來任期的基本寫照，請問：除了賴清德的「大肅貪」形象之外，整個新政府的被討論度、政策主動度、閣員適合度、還有一些枝枝節節的金聯、欣欣人事案都風風雨雨，要不是柯文哲太搶眼，這個內閣早就被送上砧板被大砍特砍了！
有人會說，至少這個內閣目前沒有犯什麼錯，這樣的說法太阿Q了，首先是因為根本沒有存在感，所以大家沒注意到，其次，是因為根本就只是個「事務官格局」，一切都只是搞文官等級的例行事務，沒幹新事物，當然無錯可犯。
可是，等到柯文哲退潮更明顯，人民關注生活時，還有保護傘嗎？
別忘了，當年的馬英九和劉兆玄體制，也是在「扁珍保護傘」下順風順水好一陣子，然而當扁案退潮、淹水、油電雙漲、莫拉克風災、鯊魚返鄉、食安風暴，習於安逸的體制，崩解到無可救藥‧‧‧
如今這個麻木內閣的「邪惡的平庸」已經浮現，特別叮嚀：藍白的失敗，絕對不會是綠營的快樂！
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
到了滿6個月，新的政府應該是要拿出初步成績單，告訴人民，政府已經上手，一切都會穩健前行‧‧‧
結果，在這樣的日子，竟然通篇都是總統道歉、院長鞠躬、部長拭淚、分署長氣焰驚人‧‧‧實在令人無限唏噓！
更令人瞠目結舌的是，很多人才發現這個新內閣根本就是「麻木不仁」，遠比「顢頇遲鈍」更可怕！
勞動部北分署的悲劇是在11月4日就已經發生，中間的細節在這幾天，大家都看了、也氣炸了，不必重複細表。
但是，到了11月19日經過了勞動法規責無旁貸、擁有應該是對職場「弊端最敏銳反應的勞動部，竟然寫出讓人傻眼之官虎自認「嘔心瀝血」調查報告，而宣稱是專業用詞的「目的良善」！
經過15天、一條寶貴生命、還有無數基層公僕多少日子以來飲泣和委屈，以勞動部是法定轉則主管的能力、以部長何佩珊據說是勞權運動出身、以民進黨政府多年來已安排了許多勞權先鋒進入勞動部「扶助」官僚進化的努力‧‧‧怎麼可能看到相關報告內的一些令人髮指的不當行徑，會說出是「嘔心瀝血」和「目的良善」？
更離譜的是堂堂大部長只會公然拭淚，看到是這些貨色在保護勞動基本權益，一千多萬的台灣勞工都要爆發「創傷症候群」了！
笨蛋，問題不是只有謝宜容！
人民的怒火是整整15天的處哩，這個號稱和人民最接近、最懂得基層的政府，不只是末梢神經麻痺，而且還麻木不仁的鬼扯「平庸的邪惡」亂掉書袋，是想要展現自己的有讀書嗎？
看到這樣的反應，看到如此麻木不仁的處理和荒腔走板，只會讓人痛罵：這樣的麻木內閣根本就是「邪惡的平庸」！
之所以如此麻木，深究下去，有一個這段日子以來內閣不知不覺的怠惰心理，可能更可怕！
這個心裡就是他們已經麻木到認為「藍白ㄟ失敗，就是綠ㄟ快樂啦‧‧‧」
確實，這一整年只乎都是藍白的政治人物一而再、再而三地亂搞，還有柯文哲的光怪陸離搶走大多數的關注。
但是人民每天都在紮紮實實地過生活，眼睛還是依然雪亮，他們也看到一切都沒有進度和進展，人民百姓雖然知道「罪魁禍首」是誰，但是如果執政黨局都永遠只能「解釋」困局，但還是無法「解決」難題，命定就必須概括承受所有的不滿。
正如同老牌的歐美民主國家，他們的公民素質高，國際視野廣，當然都知道目前的民生困局、物價通膨，都是從新冠疫情到俄烏戰爭、還有中東的以色列和伊朗的風風雨雨‧‧‧但是拜登和民主黨就是要慘敗、歐洲執政黨個個都被選民拋棄中‧‧‧
而且，未來還有「川普2.0」詭異變局和完全的不確定感。政府在哪裡？
但是，生活上就是難過，不能解決問題，就必須承受怒火。更會問：政府在哪裡？
賴清德新政府就任已經超過6個月了，歐美政治上有一個「黃金100天」的基準，這100天就將是未來任期的基本寫照，請問：除了賴清德的「大肅貪」形象之外，整個新政府的被討論度、政策主動度、閣員適合度、還有一些枝枝節節的金聯、欣欣人事案都風風雨雨，要不是柯文哲太搶眼，這個內閣早就被送上砧板被大砍特砍了！
有人會說，至少這個內閣目前沒有犯什麼錯，這樣的說法太阿Q了，首先是因為根本沒有存在感，所以大家沒注意到，其次，是因為根本就只是個「事務官格局」，一切都只是搞文官等級的例行事務，沒幹新事物，當然無錯可犯。
可是，等到柯文哲退潮更明顯，人民關注生活時，還有保護傘嗎？
別忘了，當年的馬英九和劉兆玄體制，也是在「扁珍保護傘」下順風順水好一陣子，然而當扁案退潮、淹水、油電雙漲、莫拉克風災、鯊魚返鄉、食安風暴，習於安逸的體制，崩解到無可救藥‧‧‧
如今這個麻木內閣的「邪惡的平庸」已經浮現，特別叮嚀：藍白的失敗，絕對不會是綠營的快樂！
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995