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勞動部勞發署北分署發生霸凌案，39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，但勞動部調查報告19日調查報告卻稱北分署時任署長謝宜容沒也直接霸凌，引發輿論炸鍋。勞動部調查報告訪談員黃齡玉今(21)日表示，調查出來是謝宜容沒有對吳員有直接霸凌，可能是間接有影響，但整個報告的後段其實有提到，事實上這個結論是有證稱她是職場霸凌，而且情節重大。勞動部勞發署北分署事件調查報告是勞動部長何佩珊 11 月 8 日責成許傳盛政務次長籌組調查小組，並於同日簽奉部長邀集勞動部內部單位人員如政風、法制及人事等單位、職業安全衛生法規主管機關代表及員工代表，並邀請外聘專家擔任本案調查小組成員。委員名單如下，其中指派郭玲惠、曾沐臣、周志信及黃齡玉擔任調查訪談委員。不過，調查報告一些措辭稱謝宜容「目的良善」，引發輿論反彈，並對於一些細節也交代不清。何佩珊也承諾要重做調查報告。立院司法及法治委員會今日邀請司法院、法務部部長、內政部部長、內政部警政署署長、內政部移民署署長、勞動部、數位發展部、國家通訊傳播委員會、行政院打擊詐欺指揮中心、金融監督管理委員會率所屬相關單位列席就「如何遏止移工及青少年淪為詐騙集團工具，及打詐四法施行後相關子法及配套措施進度與具體成效之檢討」進行專題報告，並備質詢。黃齡玉今日出席立法院司法及法制委員會前受訪被媒體圍住，她表示，她也是昨天才從電視得知，看到這個結果他也很難過。黃齡玉說，因為基本上，他們也是希望還原當時的真相，給社會各界有個回應。但這樣的報告出來，顯然有一些疑點還存在，所以，外界有一些不滿意。這個是後續可以再加強改進地方，但是在那個調查報告，因為時間很短，所以其實，主調查人與調查小組也是儘量去還原真相，但是它有它的一些局限性，所以，也看得出來大家對於那個報告還有一些質疑。黃齡玉說，對於長官的調離，心裡頭非常難過。因為，基本上，一個文官體系的建立，它有一定運作機制，突然間發生這樣事情，可能需要很快的速度去做些回應，怎麼樣讓我們工作運作不要中斷，是我們現在面前最需要做的事情。對於謝宜容昨日聲明是對政院要將其免職的強烈抗議嗎？黃齡玉說，那個是她個人的決定，她無法幫忙回答。對於謝宜容是否應該出面，黃齡玉說，昨日何佩珊也講了，認為她需要出來給社會各界一個回應。我們也看到謝宜容發的聲明稿。至於後面，她的聲明稿還有什麼行動，他們並不知道，中間也沒有任何聯絡。因為，她已經被兩大過免職了，所以後面有她應該走的程序，這個就尊重，沒辦法幫她回答。媒體詢問黃齡玉有跟謝宜容共事過嗎？黃齡玉說，「其實我到這個署才三個月，所以，其實我打過照面，打過招呼，那沒有直接的接觸。」而謝宜容是那個單位的機關首長，不會大小事都到署本部，她可能需要對她個人的行為做一些解釋、交代。部長也表示，後續也啟動了一些政風調查。若有涉及不法，政風該啟動就啟動。對於這個調查報告，黃齡玉說，「這個調查報告所得到的證據有多少就寫多少，調查出來應該是她沒有對吳員有直接霸凌，就是說她可能沒有對他人身侵害是直接的，但是因為她的領導風格是整個機關的氛圍，整個機關造成這樣的環境跟氛圍，可能有間接影響。我想，不是因為這樣子要幫她脫罪或卸責，我覺得我們在解讀時是不是應該看成說，也許分署長沒有對吳員（輕生）的直接，可能是間接有影響。但整個報告的後段其實有提到，事實上這個結論是有證稱她是職場霸凌，而且情節重大。」