我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭分署長謝宜容長期霸凌輕生，勞動部19日公布調查報告，卻稱謝宜容情緒控管不當涉職場霸凌情節重大，但「並非當事人輕生的直接原因」，引發眾怒。謝宜容20日晚間也發出聲明，仍堅稱員工輕生與他的領導風格無關。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，這件事比八掌溪事件還嚴重，「真相是什麼？人命關天，這麼重要的事情，到現在還沒給社會一個清楚的交代。人民的怒火已被點燃，還會越燒越烈。」游盈隆20日在臉書發文指出，勞動部基層公務員輕生案，消息舉國震驚，勞動部長何佩珊於立院落淚請辭，行政院長卓榮泰傍晚向社會鞠躬道歉，從目前已曝光的消息來看，這是一件駭人聽聞的官場霸凌致死事件，更令人訝異的是民進黨政府勞動部花半個月時間處理，竟給人官官相護的感覺。游盈隆質疑，真相是什麼？人命關天，這麼重要的事情，到現在還沒給社會一個清楚的交代。「人民的怒火已被點燃，還會越燒越烈，不知伊於胡底，如果賴政府沒有適當處理的話。」其實，賴政府處理這件事只須秉持一個原則，那就是站在已死的年輕公務員這一邊，站在弱勢這一邊，不管涉案官員背景有多大多強。游盈隆表示，行政院不能只將問題丟給檢方處理，因為司法調查曠日廢時，行政調查本應先於司法偵辦，行政機關本就應該第一時間如火如荼進行，才能回應民意的怒火。「沒有真相，就沒有正義，也無法避免悲劇一再重演。這個事件比八掌溪事件還嚴重。」